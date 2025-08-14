Marcelo Rucci y una dura advertencia: "Si esto no sale, va a haber muchos despidos"

La Legislatura de La Pampa es el escenario de una fuerte movilización encabezada por el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa para reclamar la aprobación de la concesión del bloque Medanito , que mantiene en vilo a los trabajadores y comunidades de la región. “Si esto no sale, va a haber muchos despidos”, advirtió Marcelo Rucci .

La manifestación también contó con la participación del intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve ; miembros del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Río Negro, Neuquén y La Pampa y del gremio de Camioneros de La Pampa .

En este marco, Rucci señaló que la situación es crítica para los operarios de 25 de Mayo y otras localidades pampeanas afectadas por la caída en la coparticipación. “Si esto no sale, va a haber muchos despidos. Ya hubo 90, de los cuales 60 pudimos estirar un poco, pero sabemos que sin la licitación habrá más”, advirtió.

El dirigente cuestionó el accionar de los legisladores pampeanos, acusándolos de priorizar disputas políticas sobre las necesidades laborales. “Esto es una obligación de los legisladores. No buscaron datos, no buscaron información y a último momento dicen que no sin argumento alguno. Hay muchísimas familias que están de rehén”, sostuvo.

El gremio de Petroleros Privados se movilizaron

Petroleros en guardia

El sindicato adelantó que permanecerá en las inmediaciones de la Legislatura hasta que se concrete la votación. Para Rucci, el tratamiento del proyecto se fue “dilatando innecesariamente” y dejó a cientos de familias en la incertidumbre.

La licitación del área Medanito es clave para sostener la actividad hidrocarburífera en la región. Según el gremio, el freno legislativo podría derivar en un impacto directo sobre las fuentes de trabajo y en la economía de los municipios que dependen de las regalías.

Petroleros Privados de Neuquén Río Negro Y La Pampa corte de ruta La Pampa (1).jpeg El Sindicato de Petroleros Privados frenó las licencia forzada para más de 90 operarios del yacimiento El Medanito.

Monsalve, en sintonía con Rucci, reclamó que los legisladores reciban a los representantes de los trabajadores y expliquen los motivos de la suspensión del tratamiento. “El pueblo no da para más, está explotado, está detonado. Y esto se va a poner peor, entonces necesitamos respuestas urgentes”, subrayó el intendente.

El jefe comunal recordó que desde el municipio habían ofrecido brindar toda la información necesaria para avanzar con la aprobación, pero que la propuesta fue ignorada. “Hoy la respuesta se la tienen que dar a los trabajadores, porque son los que están sufriendo”, insistió.

Impacto regional

Monsalve advirtió que la falta de definición sobre el bloque Medanito afecta a todos los municipios pampeanos, no solo a 25 de Mayo. “Todos recibimos regalías desde el 25 de Mayo. Sabemos el momento difícil que vivimos y hay que ponerse de acuerdo para evitar males mayores”, reclamó.

El intendente también cuestionó la falta de compromiso de algunos legisladores que, según dijo, en campaña buscaron el apoyo de los vecinos y hoy no atienden sus reclamos. “Para eso están, para eso lo eligieron. Muchos fueron recibidos por los vecinos y hoy no nos están recibiendo. Me parece una locura”, señaló.