Autorizan a Southern Energy a exportar GNL por 30 años, condicionado a la construcción de un nuevo gasoducto

La Secretaría de Energía de la Nación autorizó la segunda exportación por 30 años de Gas Natural Licuado (GNL) a Southern Energy S.A. (SESA) , desde el 1° de septiembre de 2028 hasta el 31 de agosto de 2058. Se trata de la producción que generará el segundo buque licuefactor que se instalará en la costa rionegrina para exportar gas de Vaca Muerta al mundo.

La medida, dictada a través de la Resolución 353/2025 está supeditada a una condición fundamental: la construcción y operación de un gasoducto de 470 kilómetros que unirá Tratayén (Neuquén) con San Antonio (Río Negro) , obra comprometida por el consorcio integrado por PAE, YPF, Golar, Pampa y Harbour Energy.

Volúmenes autorizados

El certificado de Autorización de Libre Exportación de GNL establece los siguientes límites para el proyecto de largo plazo de SESA:

Cantidad máxima diaria (CMD): 548.900 MMBTU.

Cantidad máxima anual (CMA): 191.241.750 MMBTU.

Cantidad total (CT): 5.464.050.000 MMBTU.

Los dos buques licuefactores que alimentarán las exportaciones de GNL estarían en pleno funcionamiento en 2028, junto con el nuevo gasoducto de 36 pulgadas de diámetro y capacidad para transportar 28 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d).

fuji lng 2.jpg GNL: El buque FLNG MKII llegará a Río Negro en 2028.

Condiciones de estabilidad

La resolución aclara que la garantía de estabilidad exportadora —prevista en la Ley 24.076 y el Decreto 1.057/24— dependerá de que la infraestructura proyectada esté concluida y operativa. De este modo, SESA solo podrá acceder a exportaciones continuas, sin interrupciones ni redireccionamientos, si cumple con esa condición.

Un informe técnico de la Secretaría de Energía justificó la exigencia, al indicar que la red actual no cuenta con capacidad suficiente para evacuar los volúmenes comprometidos. En caso de retrasos, la empresa deberá asumir por su cuenta la gestión de transporte a través de la capacidad firme o interrumpible existente.

Marco regulatorio y RIGI

La autorización se enmarca en la política de flexibilización de exportaciones de gas, impulsada por las modificaciones introducidas por la Ley 27.742, que fomenta la iniciativa privada y nuevas actividades como la producción de GNL.

Además, el proyecto de SESA está incluido dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), tras su adhesión formalizada por la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía. En ese contexto, la compañía amplió su plan, que inicialmente contempla la llegada del buque Hilli Espiseyo en 2027, con la incorporación de un segundo buque de licuefacción (“MKII”) y la construcción del gasoducto dedicado que abastecerá ambos licuefactores.

hilli episeyo3.jpg El buque de licuefacción “Hilli Episeyo” es uno de los proyectos de GNL para monetizar a Vaca Muerta.

Según la Secretaría de Energía, los volúmenes de gas disponibles en la cuenca neuquina superan ampliamente los requeridos del proyecto, lo que garantiza la viabilidad técnica de la iniciativa.

La inversión de Southern Energy

Ambos buques tendrán una capacidad de producción de 6 millones de toneladas anuales de gas natural licuado, equivalentes a casi 27 millones de metros cúbicos día de gas natural que serán destinados a los mercados de exportación. Los dos barcos de licuefacción serán operados por SESA por lo que se podrán generar sinergias a lo largo del desarrollo y operación del proyecto.

Southern Energy prevé una inversión estimada superior a 3.200 millones de dólares durante la primera fase (2024-2031) mientras que en la segunda etapa (2032-2035) asciende a casi 2.800 millones de dólares. De esta forma, se prevé una inversión en las dos etapas de alrededor de 6.000 millones de dólares.

A lo largo de los 20 años de vida útil del proyecto, la inversión total prevista es superior a los 15.000 millones de dólares en toda la cadena de valor, que además permitirán viabilizar inversiones adicionales de desarrollo en Vaca Muerta y un mayor nivel de actividad en el upstream.