Bypass de Añelo al 64%: ¿Es la solución al caos de tránsito en Vaca Muerta?

La obra se articulará con la circunvalación petrolera que realizarán empresas hidrocarburíferas que operan en Neuquén. Foto:Secretaría de Prensa y Comunicación

La construcción del bypass vial en Añelo -columna vertebral del Corredor Petrolero de Vaca Muerta -, diseñado para desviar el tránsito pesado de la travesía urbana, registra un avance del 64% y se consolida como una obra estratégica para mejorar la circulación, según informó la dirección provincial de Vialidad de Neuquén.

El proyecto, ejecutado por la unión transitoria de empresas CN Sapag S.A. , Servipet S.A. y RJ Ingeniería S.A. , superó las expectativas de la curva de inversión inicial. Una modificación clave en el diseño original fue la incorporación de hormigón en la calzada, un material elegido por su mayor durabilidad y mejores prestaciones para soportar el tránsito pesado característico de la región, donde operan vehículos de gran porte ligados a la actividad hidrocarburífera.

image Los trabajos están a cargo de una unión transitoria de empresas. Foto: Secretaría de Prensa y Comunicación

El bypass forma parte de un ambicioso plan de conectividad para las regiones Confluencia y Vaca Muerta, que incluye la circunvalación petrolera, un proyecto impulsado por diez empresas hidrocarburíferas para pavimentar 63 kilómetros de las rutas provinciales 8 y 17.

Este esfuerzo conjunto entre el gobierno provincial, municipios y empresas de la mesa sectorial Vaca Muerta busca optimizar la infraestructura vial ante el creciente tráfico y la expansión urbana.

image La obra se ubica en torno al 64% de avance. Foto: Secretaría de Prensa y Comunicación

Desafíos y acciones complementarias

La complejidad del Corredor Petrolero, que conecta Confluencia con Vaca Muerta, se ve agravada por el volumen de tránsito, el comportamiento de los conductores y el desarrollo de las ciudades. Para abordar estos retos, el gobierno provincial invierte en obras, mantenimiento rutinario, equipamiento y controles viales.

image Los trabajos están a cargo de la unión transitoria de empresas CN Sapag S.A., Servipet S.A. y RJ Ingeniería S.A. Foto: Secretaría de Prensa y Comunicación

Además, mediante el decreto 787/25, se creó un nuevo Distrito de Conservación en la zona, reforzando la gestión de la infraestructura.

Una vez finalizado, el bypass vial de Añelo no solo aliviará la congestión en la travesía urbana, sino que también complementará la red vial de Vaca Muerta, fortaleciendo la logística de una de las regiones petroleras más importantes del país. Este proyecto refleja el compromiso de Neuquén por armonizar el crecimiento industrial con el bienestar de sus comunidades.