YPF apuesta a un tren de pasajeros en Vaca Muerta y busca inversores internacionales

Días atrás, la Resolución 1196 del Ministerio de Economía de la Nación habilitó la libre circulación de camiones bitrenes en toda la red vial del país. La medida reavivó dudas sobre la capacidad de las rutas que conectan con la industria hidrocarburífera para absorber un mayor caudal de tránsito pesado, en una zona donde la infraestructura vial ya muestra signos de saturación. En paralelo, YPF apunta a otro frente logístico: la posibilidad de construir un tren para Vaca Muerta .

El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín , reveló que se encuentra en conversaciones para avanzar en un proyecto ferroviario que contemple el transporte de cargas y, eventualmente, también de pasajeros . “Estamos trabajando, tratando de buscar inversiones privadas , internacionales, e incluso algunos ya nos han venido a ver, para trasladar a todos los operarios que trabajan en la formación, desde Neuquén a Añelo y a Rincón de los Sauces. Eso puede mejorar mucho la ruta, la calidad de vida de la gente y también generar una eficiencia muy grande para todos", señaló en una entrevista con el canal de streaming Neura.

Según pudo saber +e, una de las empresas interesadas en la propuesta es de origen estadounidense y estaría evaluando sumarse al negocio de movilidad de la cuenca neuquina.

El ejecutivo detalló que, en la actualidad, YPF tiene un costo aproximado en servicios de combis de 50 millones de dólares por año, y agregó que, en total, el gasto de la industria por el traslado de personal ronda entre 100 y 110 millones de dólares anuales.

Horacio Marín Amcham Energy Forum 2025 (2) Horacio Marín se refirió a la posibilidad de construir un tren para Vaca Muerta.

La idea de impulsar un tren para Vaca Muerta no es nueva. Marín ya lo había planteado meses atrás en una entrevista con este medio: “Creo que la industria tiene un costo anual lo suficientemente alto para justificar la construcción de un transporte masivo de pasajeros (tren) desde Neuquén a Añelo o a Rincón. Eso no solamente evita accidentes, elimina tránsito en las rutas, es mucho más eficiente y también termina logrando que los turnos de trabajadores petroleros vayan y vengan en un sistema mucho más seguro y rápido, sino que también lo puede usar la comunidad”.

YPF define su plan de inversiones para el próximo año

Durante la entrevista, Marín adelantó que en los próximos días YPF llevará adelante su Capex Week, una instancia en la que la compañía analiza y jerarquiza los proyectos de inversión para el año siguiente. “Una vez que los tenemos y son aprobados, después se ordenan por rentabilidad”, explicó.

Además, el directivo sostuvo que este proceso resulta clave para articular el presupuesto anual y las necesidades de financiamiento, en un contexto donde el sector demanda inversiones de magnitud. “Pensá que nosotros en Vaca Muerta podemos tener 220.000 millones de dólares de inversiones en pozos nuevos. Vos tenés que ver si tenés evacuación, si no tenés evacuación. Y después ves si necesitás financiamiento, cuánto podés tener, cuántos son los ratios de financiamiento que te permite el mercado”, indicó.

Los proyectos para mejorar la logística de Vaca Muerta

Entre las propuestas ferroviarias que se analizan en la región, destaca la liderada por Toro Brokers SA (TBSA), que ya cuenta con una carta de intención firmada y financiamiento asegurado por más de 600 millones de dólares. El plan incluye un corredor logístico entre Bahía Blanca y Añelo, la rehabilitación del ramal Bahía Blanca–Contraalmirante Cordero, mini hubs cada 30 kilómetros e incluso un aeropuerto de cargas. Según su CEO, Sebastián Cantero, el esquema permitiría reducir hasta un 40% los costos logísticos de las operadoras.

belgrano_1.jpg El tren a Vaca Muerta avanza más lento de lo esperado.

Mientras tanto, YPF explora acuerdos con empresas locales y extranjeras para concretar un tren mixto de cargas y pasajeros, una apuesta que podría redefinir la logística y la movilidad en Vaca Muerta.