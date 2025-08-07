Por el boom de Vaca Muerta, Añelo recibió más de 4.000 nuevas familias en dos años

El crecimiento sostenido de Vaca Muerta no solo se refleja en los indicadores productivos y económicos de Argentina, sino también en las transformaciones sociales y urbanas en su zona de influencia. Así lo expresó el intendente de Añelo, Fernando Banderet , durante su participación en el AmCham Energy Forum 2025 , en el panel sobre licencia social y sostenibilidad que compartió con la secretaria de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves .

En su exposición, Banderet señaló que el fenómeno migratorio hacia Añelo se intensificó en los últimos años , al punto de modificar la dinámica local: “Añelo, en estos dos últimos años, recibió más de 4.000 nuevas familias que se instalaron en la ciudad. Eso impacta rápidamente ante la falta de infraestructura que ya veníamos acarreando anteriormente”, sostuvo.

Frente a esta situación, el funcionario explicó que el municipio articuló con actores privados para habilitar nuevos loteos y desarrollar viviendas con acceso a crédito hipotecario. El objetivo, según indicó, es facilitar la instalación de quienes llegan impulsados por la expansión de la industria energética.

En paralelo, agregó que el Estado provincial entregó más de 300 lotes habitacionales el año pasado y prevé distribuir una segunda etapa con otros 300 terrenos durante este año.

“Eso implica proveer de energía eléctrica, agua potable, y proyectar los anillados para gas natural, además de una nueva planta de tratamiento cloacal para garantizar servicios básicos a la ciudadanía”, dijo Banderet en el panel moderado por el periodista Antonio Ojeda.

Impacto en infraestructura social

El aumento poblacional también generó cambios en los servicios esenciales en Añelo. Las escuelas presentan niveles de ocupación elevados, y ante este panorama, el gobierno provincial impulsó nuevas construcciones. Se encuentra en marcha el edificio de una nueva Escuela Provincial Técnica (EPET), con una inversión cercana a los 14 millones de dólares, y el 9 de septiembre se abrirá la licitación para un nuevo jardín de infantes.

En el plano sanitario, Banderet destacó el trabajo conjunto con empresas del sector: "También, en el ámbito de salud proyectamos la ampliación del hospital. Aquí le quiero agradecer a Pluspetrol que constantemente trabaja con el Ministerio de Salud y con la comunidad de Añelo sobre esta licencia social de la que siempre se habla, pero que realmente hoy la podemos verificar en territorio".

Además, el intendente detalló que se concretó un centro de kinesiología y que está en desarrollo un centro de día enfocado en la atención de adicciones. "No somos ajenos a nada de lo que está pasando a nivel nacional y mundial", añadió.

Fernando Banderett intendente de Añelo (1) Fernando Benderett brindó un panorama del boom que vive Añelo por el crecimiento de Vaca Muerta.

De cara al próximo año, se proyecta un nuevo centro de salud en la zona de urbanización en expansión. Además, indicó que YPF construyó una planta reductora de gas para abastecer a la meseta, mientras que Pan American Energy (PAE) mantiene aportes continuos en proyectos comunitarios.

“Existe un trabajo mancomunado entre lo público y lo privado que termina beneficiando a nuestra comunidad”, expresó Banderet.

"Cuando salimos a buscar, nos encontramos con aliados estratégicos como las operadoras, las empresas. Eso lo fuimos transformando en calidad de vida hacia la ciudadanía, generando infraestructura pública”, sostuvo.

Obras viales y parques industriales, ejes del desarrollo local

En otro tramo de la entrevista, el intendente detalló que Añelo cuenta con cinco parques industriales en marcha y que se promueve la radicación de nuevas empresas vinculadas directa o indirectamente al desarrollo hidrocarburífero. “Fuimos con una apertura de puerta y con un llamado a todas esas industrias para que se puedan concentrar y que puedan proyectar e interesarse en estar en los parques industriales municipales”, señaló.

También mencionó obras de pavimento, redes de cloacas, energía y desarrollo urbano, y adelantó una iniciativa en materia vial: “Próximamente empezamos a trabajar en la conectividad que tiene que ver entre una ciudad y otra. Estamos próximos a ampliar nuestro tramo de ruta provincial que tenemos y generando una doble vía que eso va a traer beneficios también para la industria”.