Proyecto GNL: impulsan la formación energética en San Antonio

El Gobierno de Río Negro, el Instituto Argentino de Petroleo y Gas (IAPG), y la empresa Southern Energy S.A firmaron en San Antonio Oeste el Acuerdo Específico del Programa Piloto de Actualización de Contenidos e Inversión Educativa a través del cual se formaliza la incorporación al mismo del Centro de Educación Técnica 19 de la localidad.

De esta manera se posibilitará modernizar los contenidos curriculares, sumar equipamiento de última generación y fortalecer la formación docente en el CET 19 en las especialidades Técnico Electromecánico y Maestro Mayor de Obras.

La Secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini, destacó este tipo de decisiones y compromisos que incluyen a la comunidad educativa de cara al futuro.

"Poder pensar de acá a veinte, 30 años, tiene que ver con todos ustedes, todo lo que nosotros estamos haciendo, todo lo que nosotros estamos tratando de poner al servicio de ustedes, va a ser para ustedes y para sus hijos", señaló Confini.

El GNL demandará perfiles técnicos

Además y dirigiéndose a los estudiantes, indicó que el hecho de poder dotar de equipamiento a la institución para poder contar con laboratorio técnico de calidad tiene una gran importancia también para los docentes para que "puedan tener el conocimiento que los lleve a ustedes en una instancia superior, para que ustedes cuando puedan salir de la escuela, tengan una fuente de trabajo, si tienen una actividad en la universidad, tengan un mejor nivel".

"Nosotros queremos que ustedes puedan quedarse en Río Negro que puedan quedarse en el lugar y en el territorio donde ustedes puedan desarrollarse con sus familias", completó.

Embed - El CET 19 de SAO ya forma parte del Programa de Formación Energética

El Gerente Ejecutivo de Proyecto de Southern Energy, Marcos Pourteau, destacó que “nuestro proyecto de GNL, junto a sus cadenas de valor asociadas, requerirá perfiles técnicos para los próximos 20 años. Invertir en educación es una decisión estratégica que busca potenciar el futuro energético de la provincia. Nos entusiasma ser parte de este programa conjunto entre el Gobierno de Río Negro y el IAPG porque demuestra que cuando todos los actores trabajan juntos se logran resultados con impacto real en las comunidades”.

"Garantizamos una mejor preparación técnica para nuestros estudiantes"

Por su parte, la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, resaltó que la firma del acuerdo forma parte de un trabajo en conjunto iniciado en 2023 y que se basa en la revisión y actualización de la currícula de las escuelas técnicas, la capacitación docente y la entrega del equipamiento necesario para que las y los estudiantes puedan realizar sus prácticas.

"Iniciamos primero con escuelas del Alto Valle, Cipolletti, Cinco Saltos y Catriel, luego se sumó Allen y por último se suma el CET 12 de Sierra Grande y el CET 19 de San Antonio Oeste. Con todo este proceso garantizamos una mejor preparación técnica para nuestros estudiantes siempre pensando en la escuela vinculada al mundo laboral", concluyó.

Participaron del acto el Intendente Adrián Casadei; el Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti; el Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; el Director de Relaciones Institucionales del IAPG, Martín Luis Kaindl; el representante de la empresa Southern Energy, Marcos Porteau, y la Directora del CET 19, Susana Agüero, entre otras autoridades.