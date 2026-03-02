Irán bombardeó la refinería de la petrolera más grande del mundo

FOTO DE ARCHIVO: Vista general de la terminal de refino de crudo Ras Tanura de la petrolera estatal saudita Saudi Aramco en Arabia Saudita. REUTERS/Ahmed Jadallah

Este lunes, la tensión en Medio Oriente dio un nuevo salto luego de una serie de ataques atribuidos a Irán contra activos energéticos en el Golfo Pérsico. El foco estuvo puesto en la refinería de Ras Tanura , operada por Aramco , una de las mayores del mundo, mientras que en paralelo se registraron incidentes en Kuwait y en el golfo de Omán. El impacto en los mercados se hizo sentir y el precio del petróleo llegó a trepar hasta 13% en la jornada.

De acuerdo con información de Reuters, autoridades sauditas señalaron que dos drones fueron interceptados cuando se dirigían hacia el complejo, ubicado en la costa este. Aunque los equipos fueron derribados, los restos provocaron un incendio que obligó a apagar algunas unidades como medida preventiva. La instalación, con capacidad para procesar alrededor de 550.000 barriles diarios , debió ser cerrada temporalmente.

El Ministerio de Energía indicó que el suministro de crudo y derivados al mercado interno no se vio afectado. Sin embargo, la paralización parcial de la refinería, que además funciona como terminal de exportación, reavivó los temores sobre la seguridad de la infraestructura de la zona, según señaló la agencia estatal de noticias saudí SPA.

Embed Saudi Arabia has shut down Ras Tanura, its largest oil refinery, following an Iranian drone strike.



Ras Tanura processes 550,000 barrels of crude oil per day.

pic.twitter.com/t4LPVXo8qy — Steve Burns (@SJosephBurns) March 2, 2026

Escalada regional en la guerra contra Irán

Una fuente cercana al gobierno de Riad advirtió que, ante un ataque contra activos de Aramco, Arabia Saudita podría responder con acciones directas sobre edificios iraníes. “El ataque a Ras Tanura marca una escalada significativa, con la infraestructura energética del Golfo ahora en la mira de Irán ”, afirmó Torbjorn Soltvedt, analista de Verisk Maplecroft.

“Se avecina un período prolongado de incertidumbre mientras Irán busca imponer un alto costo económico poniendo en la mira a petroleros, obras energéticas regionales, rutas comerciales y socios de seguridad de Estados Unidos”, agregó.

tag:reuters.com,2022:newsml_KBN2JG0PY FOTO DE ARCHIVO: Vista general de los tanques de Aramco y el oleoducto en la refinería de petróleo y la terminal de petróleo de Ras Tanura de Saudi Aramco en Arabia Saudita, 21 de mayo de 2018.

Según AP, desde el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Baréin, el analista Sascha Bruchmann sostuvo que el objetivo iraní es “generar un rechazo global e imponer costos”, aunque aclaró que, por ahora, "esto no es la destrucción total de infraestructura crítica que el régimen busca”.

Impacto en Kuwait y el golfo de Omán

Los episodios no se limitaron a territorio saudita. En Kuwait, escombros de drones interceptados cayeron sobre la refinería de Ahmadi y dejaron al menos dos trabajadores heridos, según reportes oficiales.

En el golfo de Omán, de acuerdo con información de Infobae, un barco cargado con explosivos impactó contra el petrolero MKD VYOM, de bandera de Islas Marshall, frente a Mascate. El ataque provocó la muerte de un marinero concertado y volvió a poner en el centro de la escena la seguridad de las rutas marítimas en la región.

tag:reuters.com,2022:newsml_KCN2MH0UE Imagen de archivo de un tanquero siendo cargado en la refinería y terminal petrolera Ras Tanura de Saudi Aramco, en Arabia Saudita. 21 mayo 2018. REUTERS/Ahmed Jadallah

En este marco, cabe recordar que no es la primera vez que esto ocurre. En septiembre de 2019, ataques con drones y misiles contra las plantas de Abqaiq y Khurais interrumpieron temporalmente más de la mitad de la producción del reino, generando un shock inmediato en los precios internacionales. Asimismo, Ras Tanura ya había sido atacada en 2021 por rebeldes hutíes de Yemen alineados con Teherán.

Precios: el petróleo saltó hasta un 13%

El Brent llegó a trepar hasta 13%, tocando los 82,37 dólares por barril, su nivel más alto desde enero de 2025, antes de recortar parte de las ganancias y operar en torno a los 79 dólares, con un alza del 8,6%. En tanto, el WTI estadounidense subió más de 12% en la apertura de los mercados de Asia y alcanzó los 75,33 dólares, máximos desde junio, para luego estabilizarse cerca de los 72 dólares, según informó Reuters.

“El último movimiento refleja la incertidumbre en torno a la magnitud y la duración del conflicto actual y reconoce que el futuro político de Irán puede tener implicancias importantes para la estabilidad de Medio Oriente”, señaló James Hosie, de Shore Capital.