El precio del petróleo supera los US$ 82 y Horacio Marín anticipa qué puede pasar en la Argentina

La nueva escalada bélica entre Estados Unidos e Israel con Irán volvió a tensionar al mercado energético y empujó el precio del petróleo a su nivel más alto desde mediados de 2024. En Argentina, la suba del crudo vuelve a plantear un escenario de doble filo. Si los valores internacionales se sostienen, podría traducirse en un mayor ingreso de dólares por exportaciones y en una mejora de la balanza comercial, y al mismo tiempo, instala la discusión sobre un eventual traslado a los surtidores . En ese contexto, el presidente y CEO de YPF , Horacio Marín , aseguró que la compañía no aplicará incrementos automáticos ante movimientos coyunturales del panorama internacional.

Los futuros del Brent treparon 4,94 dólares, un 6%, hasta los 82,68 dólares por barril , tras tocar un máximo intradiario de 82,80 dólares, el valor más alto desde julio de 2024. En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 4,68 dólares, un 7%, hasta los 75,91 dólares, luego de alcanzar los 76,02 dólares, su techo desde junio, según datos reportados por Reuters.

A los bombardeos iniciales se sumaron contraataques que alcanzaron activos energéticos. De acuerdo a la citada agencia internacional, Irán apuntó contra instalaciones en países del Golfo y contra petroleros que navegan por el Estrecho de Ormuz, el corredor por donde se mueve alrededor del 20% del crudo y del GNL que se comercializa a nivel global.

La tensión creció todavía más cuando medios iraníes difundieron declaraciones de un alto mando de la Guardia Revolucionaria que dio por cerrado el paso y advirtió que cualquier buque que intente atravesarlo podría convertirse en objetivo. El efecto fue inmediato en la operatoria marítima. Varias aseguradoras suspendieron coberturas en la zona y los fletes para transporte de petróleo y gas comenzaron a escalar. En paralelo, Emiratos Árabes Unidos reportó un incendio de gran magnitud en el puerto de Fujairah, uno de los nodos logísticos clave fuera del estrecho. "Si bien existe preocupación por los flujos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, un mayor riesgo para el mercado sería que Irán atacara infraestructuras energéticas adicionales en la región. Esto podría provocar cortes de suministro más prolongados", señalaron los analistas de ING a través de una nota.

El impacto para Argentina

En el plano local, Marín explicó en Radio Mitre que la política de YPF busca amortiguar los vaivenes internacionales. “Es impredecible lo que va a pasar. En este momento hay 15 millones de barriles que no pueden salir del Estrecho de Ormuz”, describió.

El ejecutivo detalló que la compañía aplica un esquema de promediación de precios, al que internamente denominan “moving up”, para evitar traslados bruscos al surtidor. “Lo que tratamos de evitar es pasar al consumidor precios muy rápidos de un día que caigan al otro”, señaló. “Si los precios del petróleo se mantienen durante meses altos, sí va a terminar impactando en el surtidor, como va a impactar en todo el mundo económicamente, pero va a ir muy lentamente. No lo vamos a ver automático”, agregó.

tag:reuters.com,2022:newsml_KBN2RB0B2 La escalada en Medio Oriente llevó al Brent a su nivel más alto desde 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Desde el frente macroeconómico, el consultor Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy y exsecretario de Planeamiento Energético de Argentina, subrayó los efectos de la guerra para el país. “El impacto para la Argentina es muy positivo. Cada dólar que sube el barril de petróleo, la balanza comercial mejora 125 millones de dólares. Estas últimas semanas creció el precio del crudo, con lo cual crecen las exportaciones”, afirmó en diálogo con +e.

No obstante, advirtió que la dinámica dependerá de la profundidad del conflicto: “Cuanto más se interrumpen las operaciones, los barcos, la producción y las refinerías de Medio Oriente, más va a subir el precio, hasta que se empiece a calmar”.

Los efectos de la guerra en el mundo

Desde el inicio de los ataques, múltiples activos energéticos en la región fueron cerrados por daños o como medida preventiva. Qatar detuvo la producción de GNL; Israel suspendió operaciones en algunos yacimientos de gas; Arabia Saudita paralizó su mayor refinería y en el Kurdistán iraquí la producción prácticamente se detuvo, informó Reuters.

El impacto se trasladó también al mercado gasífero. Los contratos de referencia en Países Bajos, que marcan el pulso del gas en Europa, registraron fuertes subas, al igual que los precios británicos y las cotizaciones del GNL tanto en Europa como en Asia.

El escenario para los precios del petróleo

Los analistas anticipan que la volatilidad persistirá mientras los inversores evalúan la posibilidad de una interrupción sostenida de suministros. La firma Bernstein elevó su proyección para el Brent en 2026 a 80 dólares por barril desde los 65 dólares previos, aunque advirtió que en un escenario extremo de conflicto prolongado los precios podrían escalar hasta un rango de 120 a 150 dólares.