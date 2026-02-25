Horacio Marín quiere que las licitaciones del GNL sean abiertas y transmitidas por YouTube

Vaca Muerta vive una etapa de fuerte expansión marcada por el crecimiento de las exportaciones y los proyectos de infraestructura en marcha. El gas natural licuado (GNL) es la gran meta de la industria para para monetizar a gran escala los recursos no convencionales de la Cuenca Neuquina.

La ampliación de oleoductos y gasoductos es un paso fundamental para que sueño exportador se convierta en una realidad. Sin embargo, la licitación por los caños del proyecto de Southern Energy abrió una discordia entre Techint y el Gobierno nacional por el avance de Welspun . Según se informó, la compañía india presentó una oferta un 45% inferior a lo que ofertó el holding de Paolo Rocca.

En este sentido, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema de licitación más transparente para la compra de tubos en las futuras compulsas para el proyecto Argentina LNG.

“Van a participar todas las empresas que quieran y si la licitación la ganan, la ganan, y si la pierden, la pierden. Es la vida. Pero que no pongan un 30% encima”, sostuvo Marín en diálogo con Infobae.

El directivo explicó que la intención es evitar cuestionamientos posteriores y negociaciones informales. “Yo personalmente me gustaría hacerlo público. Que abramos los sobres, lo vean todos, por YouTube, que sea transparente. Que no nos enteremos después que alguien corrigió o renegoció”, afirmó.

Transparencia en compras

Marín comparó el modelo que busca implementar con experiencias previas en su carrera. “Cuando tenía 25 años compré un pliego, fui a una licitación con escribano, con todos los números claros. Eso es lo que quiero: una planilla igual para todos, que coticen lo que queremos nosotros, no lo que quieren ellos”, destacó.

Gasoducto LNG GNL Gas natural ductos caños Los proyectos de exportación de Vaca Muerta siguen avanzando a buen ritmo.

Según el titular de YPF, este esquema permitiría ordenar el proceso de contratación, reducir suspicacias y mejorar la competitividad. La apertura de sobres en actos públicos y la estandarización de los criterios técnicos forman parte de un enfoque que apunta a reforzar la credibilidad institucional en proyectos estratégicos.

Las inversiones en Vaca Muerta

Asimismo, Marín detalló el plan de expansión de la actividad en Vaca Muerta, basado en el aumento del número de equipos de perforación. “Este año ya empezamos a levantar rigs. Hoy tenemos 12 y vamos a tener entre 16 y 17 a fin de año. Cada uno implica unas 100 personas directas y hasta 500 con los indirectos”, explicó.

El pope de la empresa de mayoría estatal reconoció que existen limitaciones operativas vinculadas a la infraestructura de transporte. “Todavía no están los oleoductos, entonces no tengo forma. Estamos invirtiendo capital que no podemos hacer trabajar del todo, pero lo vamos metiendo a medida que avanzan las obras”, indicó, en referencia a los desafíos logísticos.

En materia financiera, Marín destacó el salto en el nivel de inversiones. “El año pasado fueron alrededor de 4.500 millones de dólares y este año vamos a estar más cerca de los 6.000. En Vaca Muerta vamos a pasar los 4.000 millones”, afirmó, al comparar esas cifras con operaciones mucho menores en otras compañías.

Para dimensionar el peso de YPF en el sector, agregó: “A veces leo que una empresa consiguió 50 millones de dólares y es gran noticia. Nosotros estamos en los 4.000. Es otra escala”.