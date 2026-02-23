YPF elevó su producción de gas en enero

La producción operada de gas natural de YPF alcanzó en enero de 2026 un promedio de 26,97 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) , con una suba del 0,58% respecto de diciembre. Sin embargo, en la comparación interanual el dato refleja un retroceso del 22,13%.

El desempeño estuvo traccionado casi en su totalidad por la cuenca neuquina , que aportó 25,8 millones de metros cúbicos diarios , es decir, el 95,7% del total. En términos mensuales, la producción en esa cuenca creció 0,73%, aunque también mostró una caída interanual del 19,22%.

Los datos surgen de las declaraciones juradas de producción publicadas por la Secretaría de Energía (Capítulo IV – YPF – enero 2026) y fueron dadas a conocer por el consultor Fernando Salvetti, presidente de la Comisión de Energía del Centro Argentino de Ingenieros (CAI), quien difundió el análisis a través de sus redes sociales.

Embed

"La producción operada de gas por YPF en el mes de enero-26 fue de 26,97 millones de m3/d, un 0,58% superior a la de dic-25 y menor en un 22,13% en la comparación YoY. La producción operada de la cuenca neuquina resultó ser de 25,8 millones de m3/d, un 0,73% superior a la del mes anterior y menor en un 19,22% en la comparación YoY. La producción de la cuenca neuquina representa un 95,7% (récord) de la producción total", señaló Salvetti.

Los bloques de gas más productivos

La estructura productiva confirma la consolidación de la formación Vaca Muerta como eje clave del gas de YPF. De acuerdo al análisis del consultor, los diez bloques más productivos del mes concentraron el 88,28% del total operado por la petrolera.

Encabezó el ranking de YPF Loma La Lata–Sierra Barrosa, con 4.466 millones de metros cúbicos diarios, seguido por Río Neuquén, que registró 3.683 millones de m3 diarios y mostró un crecimiento mensual del 8,7%, mejora que le permitió escalar dos posiciones respecto del mes previo. Detrás se ubicaron Loma Campana (3.510 millones de m3 diarios) y Rincón del Mangrullo (3.327 millones de m3 diarios).

El listado lo completaron Aguada de la Arena (2.491 millones de m3 diarios), Bandurria Sur (2.110 millones de m3 diarios), La Amarga Chica (1.719 millones de m3 diarios), La Angostura Sur I (1.307 millones de m3 diarios), La Angostura Sur II (616 millones de m3 diarios) y La Ribera Bloque I (587 millones de m3 diarios).

Loma La Lata - Gas 1.jpg Loma la Lata–Sierra Barrosa lidera la producción de gas de YPF en el inicio de 2026

"En el top 10 se mantienen las mismas áreas que el mes anterior con variaciones en las posiciones relativas destacándose el incremento en la producción del área Rio Neuquén del mes de 8,7% que la llevó a subir dos puestos en el ranking. Con excepción de LLL-Sa Barrosa y Rio Neuquén el resto de las áreas producen de la formación Vaca Muerta", sostuvo Salvetti.

La foto de enero confirma una tendencia consolidada: la centralidad casi absoluta de la cuenca neuquina en el portafolio gasífero de YPF.