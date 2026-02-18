YPF rompió otro récord en Vaca Muerta: cuatro días y medio bombeando sin parar

El presidente y CEO de YPF , Horacio Marín, anunció un logro sin precedentes para la compañía petrolera bajo control estatal en el bloque Loma Campana , ubicado en el corazón de Vaca Muerta. A través de sus redes sociales, el directivo confirmó que se logró bombear durante casi 110 horas continua s, marcando un récord de más de cuatro días y medio de operación ininterrumpida en tareas de fractura.

"Seguimos elevando nuestros estándares operativos", destacó Marín al dar a conocer la noticia. El hito tuvo lugar en un PAD de Loma Campana , uno de los bloques insignia de la petrolera en la formación no convencional, y requirió de un despliegue logístico y tecnológico de máxima precisión.

Para alcanzar este nivel de "endurance operativa", cada minuto del proceso fue estrictamente monitoreado desde el Real Time Intelligence Center (RTIC) de la compañía. Según explicó el presidente de YPF, esta supervisión en tiempo real garantizó "no solo la eficiencia operativa, sino también la calidad de nuestras estimulaciones".

Eficiencia de YPF en Vaca Muerta

En la industria de los hidrocarburos no convencionales, reducir los tiempos muertos y sostener la continuidad en las etapas de fractura es clave para la rentabilidad y productividad de los pozos. En este sentido, Marín atribuyó los exitosos resultados a una combinación de "gestión, tecnología aplicada y una disciplina sostenida", y enfatizó que la claridad en el rol de cada trabajador es fundamental para mantener operaciones tanto eficientes como seguras.

El presidente de la compañía aprovechó el anuncio para agradecer a todo el personal involucrado, subrayando que es gracias al compromiso y la energía del equipo que YPF logra consolidarse en "estándares de clase mundial".

Este nuevo récord reafirma el rol protagónico de YPF en el desarrollo de Vaca Muerta y subraya el impacto directo de la innovación tecnológica y el monitoreo avanzado en la mejora continua de la producción energética argentina.