Loma Campana alcanzó los 100 mil barriles diarios

El desarrollo no convencional volvió a marcar un punto de inflexión para la industria energética argentina. En diciembre, Loma Campana alcanzó una producción de 100.000 barriles diarios y se convirtió en el primer yacimiento de Vaca Muerta en llegar a ese nivel, un registro inédito para un área individual en el país. Tal como adelantó +e, el hito se explica por la continuidad del proyecto conjunto entre YPF y Chevron y por la escala que ganó el shale neuquino en la última década.

"Estamos demostrando con hechos que el Plan 4x4 es el motor de nuestra transformación y en ese camino, seguimos trabajando para alcanzar el objetivo de generar 30.000 millones de dólares para 2030", expresó Horacio Marín , presidente y CEO de la petrolera de bandera nacional, a través de sus redes sociales tras comunicar el récord.

El peso del shale en la producción nacional

Los datos de noviembre muestran esa tendencia. La producción total de petróleo en la Argentina llegó a 843.069 barriles diarios. Si bien el volumen implicó una leve caída mensual del 0,76%, el salto interanual fue del 12,47%, explicado casi en su totalidad por el aporte del shale oil.

En ese escenario, Loma Campana volvió a ubicarse como el bloque más productivo del país. Con 92.742 barriles diarios en noviembre, quedó a menos de 7.300 barriles del umbral que finalmente superó en diciembre. Ese desempeño le permitió concentrar cerca del 11% de todo el crudo producido en la Argentina y registrar un crecimiento mensual del 7,84%, lo que le permitió ganarle el primer lugar a La Amarga Chica.

El podio de YPF en Vaca Muerta

El liderazgo de Loma Campana no es un hecho aislado. La Amarga Chica, también operada por YPF, se ubicó en el segundo puesto con 84.600 barriles diarios, equivalentes al 10% de la producción nacional. En tercer lugar, apareció Bandurria Sur, otro bloque shale de la misma operadora, con 61.622 barriles por día y una participación del 7,31%.

El dato no pasa inadvertido para el sector: los tres yacimientos más productivos del país pertenecen a la misma formación y al mismo operador, una señal del grado de concentración que alcanzó el no convencional neuquino y del rol estructural que juega en el abastecimiento y en el potencial exportador a nivel nacional.

Foco en las exportaciones

Para Marín, el salto productivo tiene implicancias que van más allá de los números actuales. “Vaca Muerta es una realidad, el petróleo es una realidad. Con la inversión que estamos haciendo en el VMOS, eso marca que se van para arriba las exportaciones fuertemente”, señaló el ejecutivo al referirse a los proyectos de infraestructura en marcha, durante una entrevista con El Cronista.

El ejecutivo proyecta que hacia 2030 la Argentina podría alcanzar niveles de producción que permitan exportar hasta 750.000 barriles diarios de crudo, o incluso más. De concretarse ese escenario, las ventas externas de petróleo aportarían alrededor de 20.000 millones de dólares anuales hacia el final de la década, en un contexto de fuerte necesidad de divisas para la economía local.

YPF, con la mirada en el mundo

El directivo remarcó que esa perspectiva se apoya en un cambio de enfoque en las inversiones. Mientras la infraestructura actual está diseñada mayormente para abastecer el mercado interno, los nuevos proyectos apuntan directamente a la exportación. Entre ellos se destacan las obras asociadas al oleoducto de Sierra Grande, concebidas para evacuar grandes volúmenes de crudo al exterior.

“Si hoy miras toda la evacuación, es mercado interno y un poco de exportación. Las obras que se están haciendo agrega todo y sumarán los 20.000 millones tranquilamente por año de exportación”, afirmó Marín.