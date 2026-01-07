Venezuela, Arabia Saudita e Irán: quiénes concentran las mayores reservas de petróleo del mundo

La captura de Nicolás Maduro tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela puso en primer plano una variable clave de la geopolítica energética: el control de las mayores riquezas petroleras del planeta. El episodio reactivó el interés internacional por el mapa global del crudo y por los países que concentran las principales existencias certificadas.

Según el último Boletín Estadístico Anual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) , Venezuela encabeza el ranking mundial con más de 303.000 millones de barriles.

Medio Oriente, el núcleo histórico del petróleo

En el segundo lugar del listado aparece Arabia Saudita, con alrededor de 267.000 millones de barriles, consolidada como el principal referente petrolero de Medio Oriente y uno de los actores centrales de la OPEP. Le sigue Irán, con más de 208.000 millones de barriles, pese a las restricciones comerciales y financieras que limitan su inserción plena en el mercado internacional.

El bloque regional se completa con Irak, que cuenta con unos 145.000 millones de barriles, Emiratos Árabes Unidos, con más de 113.000 millones, y Kuwait, que supera los 100.000 millones de barriles.

barriles-crudo-petroleo.jpg Los países con mayores reservas de petróleo y el impacto geopolítico del actual escenario global

Libia completa el grupo de países con mayores reservas probadas de petróleo, con unos 48.000 millones de barriles, según datos de la OPEP.

Los grandes jugadores fuera de la OPEP

El relevamiento de la OPEP también incluye a países no miembros del cartel. En ese grupo, Canadá se posiciona como el cuarto país con mayores reservas probadas del mundo, con más de 163.000 millones de barriles, en su mayoría asociados a las arenas bituminosas de Alberta, un recurso abundante pero de explotación más compleja.

Más atrás se ubican Rusia, con alrededor de 80.000 millones de barriles, y Estados Unidos, con cerca de 45.000 millones, impulsados en este último caso por el desarrollo del shale oil y las tecnologías de fractura hidráulica.

El ranking de los países que concentran el mayor volumen de crudo

Según el reporte de la OPEP, este es el ranking de los países con mayores reservas probadas de petróleo a nivel global:

Venezuela – 303.221 millones de barriles, la mayor reserva probada del mundo. Arabia Saudita – 267.200 millones de barriles. Irán – Unos 208.600 millones de barriles. Canadá (no miembro de la OPEP) – Más de 163.000 millones de barriles. Irak – 145.019 millones de barriles. Emiratos Árabes Unidos – Aproximadamente 113.000 millones de barriles. Kuwait – 101.500 millones de barriles en reservas probadas. Rusia (no miembro de la OPEP) – En torno a 80.000 millones de barriles. Libia – 48.363 millones de barriles. Estados Unidos (no miembro de la OPEP) – 45.014 millones de barriles.

Cómo calcula la OPEP las reservas de petróleo

La organización define como reservas probadas de crudo a aquellas cantidades de hidrocarburos que, de acuerdo con el conocimiento geológico disponible, la tecnología aplicada y las condiciones económicas vigentes, pueden ser extraídas con un alto grado de certeza y de manera comercialmente rentable. Esta definición es la base metodológica que utiliza la entidad para elaborar su Boletín Estadístico Anual.

En la práctica, esto implica que las reservas informadas por la OPEP no reflejan el total del petróleo existente en el subsuelo, sino únicamente aquel volumen cuya recuperación es técnicamente viable y económicamente justificable en el contexto actual.