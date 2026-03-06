Vaca Muerta imparable: el petróleo no convencional salta 33,8% y lidera la industria extractiva

Liderazgo energético: La producción de petróleo no convencional en la Patagonia creció un 33,8% en enero de 2026

El sector energético argentino atraviesa una transformación estructural y, en este marco, Patagonia consolida su posición como el corazón productivo del país. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la extracción de petróleo crudo no convencional alcanzó los 2.951,5 miles de m3 en enero de 2026 . Esta cifra representa un crecimiento interanual del 33,8%, un salto que compensa con creces el declive de los yacimientos convencionales.

En contraste, la producción de petróleo convencional muestra un retroceso del 8,7%, situándose en 1.349,1 miles de m3. Esta divergencia marca un punto de inflexión: el petróleo no convencional ya representa la mayor parte de la torta extractiva nacional , impulsado por la eficiencia tecnológica y la inversión en la región.

El total de petróleo extraído en el país sumó 4.300,6 miles de m3, lo que equivale a una suba general del 16,7% respecto a enero de 2025.

Impacto en el IPI Minero

El desempeño de los hidrocarburos patagónicos sostiene el signo positivo del IPI minero, el cual registra un aumento interanual del 5,4% al inicio de 2026. El nivel general del índice se ubica en 140,1 puntos, mientras que la serie desestacionalizada muestra un avance del 0,7% respecto al mes previo.

La categoría de "Extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo" exhibe una suba del 5,2% interanual. Dentro de este bloque, el petróleo crudo tiene la incidencia positiva más alta (9,6%), subrayando que la actividad en Patagonia define la salud económica del sector.

Por su parte, el gas natural enfrenta un escenario más complejo con una caída total del 5%, aunque el segmento no convencional logra mantenerse a flote con una leve suba del 0,4% al totalizar 2.653,0 millones de m3.

unnamed (9) Hito productivo: Argentina alcanzó las 11.875,8 toneladas de carbonato de litio, un salto del 52,4% interanual. Gráfico: NotebookLM.

Insumos y servicios: el efecto arrastre del fracking

La intensificación de la actividad en la cuenca neuquina genera un efecto multiplicador en otros rubros mineros. La extracción de arenas de fractura (fracking), un insumo crítico para la estimulación de pozos no convencionales, registra un crecimiento del 11,7% interanual. Este mineral no metalífero es fundamental para sostener los niveles de producción en la región.

Sin embargo, los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas presentan una baja del 14,5%. Esta aparente contradicción sugiere una mayor optimización de procesos o una transición en la contratación de servicios especializados en las áreas operativas.

Metales preciosos y el auge del litio

Mientras la energía brilla, la extracción de minerales metalíferos —con fuerte presencia en Santa Cruz— cae un 12,4%. La producción de concentrados de plata y oro retrocede un 17,3%, aunque el bullón dorado/doré logra una mejora del 5,3% en el mismo periodo.

Fuera de la Patagonia, pero con igual relevancia para el índice nacional, el litio rompe récords. La producción de carbonato de litio escala un 52,4% interanual, alcanzando las 11.875,8 toneladas. Este mineral, junto con el petróleo no convencional, forma el dúo dinámico que posiciona a la minería argentina como un sector estratégico frente a la demanda global.