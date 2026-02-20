China: Un nuevo generador genera 250V por cada gota de lluvia

El sistema W-DEG de la Universidad de Nankín utiliza agua natural como electrodo y base flotante.

El sector de las energías renovables atraviesa un cambio de paradigma tras la reciente innovación de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nanjing (NUAA), de China . El equipo de investigación diseñó el W-DEG (Water-integrated Droplet Electricity Generator), un dispositivo que marca un hito en la tecnología hidrovoltáica al convertir eficazmente la energía cinética de las gotas de lluvia en electricidad.

Este avance, publicado en la revista National Science Review, ofrece una solución escalable y de bajo coste para la captura de energía en entornos acuáticos sin comprometer superficies terrestres.

A diferencia de los generadores de gotas convencionales (C-DEG), que requieren electrodos metálicos pesados y sustratos rígidos, el W-DEG introduce una arquitectura simplificada y eficiente. La innovación reside en la utilización del propio medio acuático como electrodo inferior y base estructural.

Al aprovechar los iones naturales del agua y propiedades físicas como la incompresibilidad y la tensión superficial, el dispositivo garantiza su propia flotabilidad y estabilidad.

Esta integración elimina la dependencia de materiales costosos y voluminosos. Las ventajas competitivas de este diseño frente a tecnologías previas son notables:

Reducción de peso: Aproximadamente un 80% menos que los sistemas sólidos.

Eficiencia de costes: Una disminución cercana al 50% en los gastos de producción.

Rendimiento energético: Generación de voltajes pico de 250 V por gota, igualando la eficiencia de sistemas mucho más complejos.

image Científicos de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nankín (NUAA), China, desarrollaron el W-DEG (Water-integrated Droplet Electricity Generator).

Gestión de fluidos y resiliencia operativa

Un obstáculo crítico en la generación hidrovoltáica es la acumulación de líquido sobre la superficie, lo que genera capas que inhiben la transferencia de carga. El equipo de la NUAA resolvió este problema mediante la implementación de orificios de drenaje microestructurados.

Estos canales utilizan la tensión superficial para evacuar el exceso de agua hacia el exterior, impidiendo al mismo tiempo que el agua del entorno (lagos o reservorios) penetre en el sistema. La robustez del W-DEG ha sido validada en condiciones reales, demostrando una alta estabilidad frente a:

Variaciones térmicas extremas.

Altos niveles de salinidad.

Bioincrustaciones (biofouling): Su capa dieléctrica, químicamente inerte, previene la degradación biológica en ecosistemas abiertos. image La arquitectura de bajo costo reduce el peso del dispositivo en un 80% respecto a modelos previos.

Aplicaciones y futuro de la tecnología

La validación práctica alcanzó una escala sin precedentes con la construcción de un prototipo de 0,3 metros cuadrados, el mayor reportado hasta la fecha en su categoría. Durante las pruebas de campo, la unidad fue capaz de alimentar simultáneamente 50 diodos LED y cargar condensadores en pocos minutos, demostrando su viabilidad para suministrar energía a redes de sensores inalámbricos y sistemas de monitoreo ambiental en zonas costeras o embalses.

El despliegue del W-DEG se perfila como el complemento idóneo para la energía solar y eólica. Al instalarse sobre superficies acuáticas, minimiza el impacto ambiental en suelo firme y optimiza áreas geográficas subutilizadas. Más allá de las comparaciones románticas con las teorías de energía inalámbrica de Tesla, el avance de la Universidad de Nanjing se consolida como una herramienta pragmática y escalable para la sostenibilidad global y la electrónica de bajo consumo.

Fuentes: National Science Review, Asociación Americana para el Avance de la Ciencia e informes periodísticos.