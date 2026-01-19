Fondos de China para las represas: 1.800 operarios vuelven a trabajar en Santa Cruz

El gobierno de Santa Cruz confirmó el ingreso de una nueva partida de fondos provenientes del crédito internacional con China, destinados a la reactivación del Complejo Hidroeléctrico Río Santa Cruz . Tras una parálisis operativa iniciada en diciembre de 2023, la inyección de divisas garantiza la continuidad de las represas Jorge Cepernic (ex La Barrancosa) y Néstor Kirchner (ex Cóndor Cliff), proyectos estratégicos para la matriz energética nacional.

La inversión asciende a US$ 150 millones . De este monto, US$ 136 millones ya ingresaron al país, mientras que los US$ 14 millones restantes permanecen en origen para el pago directo de componentes electromecánicos y turbinas cuya importación es crítica para el avance de las usinas.

La operación cuenta con el respaldo de un consorcio bancario liderado por el ICBC y el Bank of China. Pese al alineamiento geopolítico del Ejecutivo nacional con Washington, la criticidad de la obra para el sistema interconectado y la necesidad de divisas facilitaron la adenda financiera, gestionada por el gobernador Claudio Vidal en Beijing con el aval del Ministerio de Economía de la Nación.

“El ambicioso proyecto de la represa La Barrancosa se encuentra a las puertas de su reactivación definitiva, luego de años de paralización. Esta inminente puesta en marcha ha sido posible gracias a la confirmación de la disponibilidad de recursos económicos”, informaron desde el gobierno provincial.

Impacto laboral y reactivación del mercado regional

La reactivación del proyecto funcionará como un motor de alivio para la economía santacruceña. Las proyecciones oficiales estiman la reincorporación de 1.800 operarios directos y la generación de otros 2.200 empleos indirectos. En total, el complejo movilizará a 4.000 trabajadores.

El ministro de Energía provincial, Jaime Álvarez, calificó el desembolso como el paso final hacia la "puesta en marcha definitiva". Actualmente, la provincia coordina con la UTE (Gezhouba, Eling Energía e Hidrocuyo) y la UOCRA el cronograma de contrataciones. Álvarez fue tajante respecto a la territorialidad: "Quienes ya trabajaron en las represas y residan en la provincia tendrán prioridad absoluta", en cumplimiento con la normativa provincial que exige un 90% de mano de obra local.

Estado de avance y ventana climática

Las obras están completamente detenidas desde diciembre de 2023. En julio pasado, el memorándum permitió avanzar en detalles que permitan poner la obra en funcionamiento, lo cual ocurrió a finales de diciembre. En su cruzada por reactivar la obra, Vidal contó como aliado al exjefe de Gabinete Guillermo Francos, quien ofició de anfitrión de las reuniones que se llevaron adelante en la Casa Rosada.

La central hidroeléctrica La Barrancosa (que fue renombrada Jorge Cepernic) debía estar generando electricidad desde 2020, pero las demoras por cuestiones ambientales, financieras y la pandemia postergaron la fecha estimada de finalización hasta 2027. Actualmente, el avance de obra es del 42%. En tanto, la represa Cóndor Cliff (o Néstor Kirchner) presenta un progreso del 20%.

El objetivo inmediato es capitalizar la ventana climática previa al invierno para avanzar con el hormigonado masivo y el montaje electromecánico. Tras casi dos años de inactividad, el consenso entre la provincia, las empresas y el gremio busca otorgar previsibilidad técnica y financiera a una de las obras de infraestructura energética más ambiciosas de la región.