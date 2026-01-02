Minería en Santa Cruz: ¿Se acaba el oro o hay nuevas reservas?

La minería de Argentina parece transitar dos caminos paralelos: mientras la agenda está copada por los anuncios de mega inversiones en litio y cobre en el centro y norte del país , en el sur hacen “sintonía fina” para no bajarse del boom del precio del oro y la plata .

De hecho, la minería metalífera de Santa Cruz cerró 2025 con siete minas activas en el Macizo del Deseado , principal exportador de oro y plata de Argentina. Genera más de 8.000 empleos directos y 20.000 indirectos , superando ingresos del sector hidrocarburífero, de acuerdo a datos de la secretaría de Minería.

Este distrito geológico jurásico concentra depósitos epitermales de baja y alta sulfuración. Más de 30 proyectos exploratorios sostienen el futuro, pero la madurez operativa exige transiciones precisas.

image

El Macizo del Deseado, pilar productivo

El Macizo del Deseado alberga depósitos epitermales que posicionan a Santa Cruz como líder nacional en exportaciones metalíferas. En 2025, la provincia supera al petróleo y gas en divisas generadas.

Impacta localidades como Puerto San Julián, Perito Moreno, Gobernador Gregores, Puerto Deseado, Caleta Olivia y Las Heras.

Datos clave: Cuenta con 7 minas en producción (Cerro Negro, Cerro Vanguardia, San José, Cerro Moro, Don Nicolás, más residuales como Cap-Oeste); genera 8.000 empleos directos y alrededor de 20.000 indirectos; y las exportaciones mineras representan 80% total provincial.

La sostenibilidad depende de reemplazo de reservas. Exploración bajo coberturas y precios récord (oro >US$2.600/oz, plata >US$32/oz en 2025) reactivan inversión.

image

Cerro Negro: Activo mundial con reemplazo de reservas

Cerro Negro, operada por Newmont, consolida su posición como el activo aurífero de mayor peso en Santa Cruz. De acuerdo Newmont Reserves Report febrero 2025, las reservas probadas y probables cercanas a las 3,2 millones de onzas de oro.

La aprobación del Distrito Este compensa agotamiento inicial de sectores pioneros. La estrategia se centra en exploración de reemplazo, control estricto de costos y planificación integrada de cierre desde fases tempranas. La vida útil proyectada supera la próxima década, con reserva base que asegura operaciones estables, según las Newmont, 2025 Guidance.

La producción anual ronda las 270.000 onzas de oro en años recientes, con expectativa de aumento ligero en el último año completo de operaciones, pese a menor tonelaje subterráneo

image Lomada de Leiva: pads lixiviación en cierre definitivo, Patagonia Gold.

Cerro Vanguardia, 27 años de estabilidad

Cerro Vanguardia, mina más antigua, mantiene producción estable y tal cual han declarado a +E, el negocio mantiene su rentabilidad. El aumento de tonelaje tratado compensa leyes decrecientes.

El condicionante clave es que la vida útil instalación colas hasta fines 2027. Continuidad exige inversión, infraestructura, tecnologías relaves, éxito exploratorio adyacente. Compra proyecto Michelle a Don Nicolás busca extender horizonte (previsto 2028).

image emediación ambiental en cierres mineros Santa Cruz: estabilidad post-cierre Ley 3751.

San José y Cerro Moro: Eficiencia y altas leyes

San José y Cerro Moro destacan entre las operaciones subterráneas del Macizo del Deseado. Ambas enfrentan desafíos de madurez, pero avances exploratorios y eficiencia operativa proyectan extensiones significativas. En contexto de precios récord del oro y plata, estas minas sostienen producción competitiva

San José, operación subterránea joint venture entre Hochschild Mining (51%, operador) y McEwen Mining (49%), presenta horizonte operativo mínimo de 7 años. Apoya en vetas como Odin y Frea, con exploración intensiva en estructuras adyacentes.

Eficiencia clave radica en uso de relleno en pasta, método que optimiza recuperación en geología compleja y reduce dilución. Permite costos competitivos pese a vetas estrechas y alta sulfuración.

image Manantial Espejo: caso testigo Ley 3751, impacto Gobernador Gregores mitigado.

La producción reciente registra aumento del +54% en oro-plata equivalente, tras las mejoras operativas que elevaron tonelaje y leyes.

Por su parte, Cerro Moro, una de las operaciones más jóvenes, es operada por Estelar Resources (subsidiaria 100% Pan American Silver desde adquisición Yamana 2023). Caracteriza por alta ley en depósitos epitermales.

Impulso clave en 2025: descubrimiento y avances en Naty Condor, corredor mineralizado alta ley ubicado 11 km sur del complejo principal, en sector Bahía Laura. Las perforaciones confirman una extensión significativa, con intersecciones altas ley que permanecen abiertas.

La campaña 2025 ejecutó 34.764 metros perforación, enfocada en conversión recursos, expansión de zonas y continuidad.

image Pan American Silver ejecuta plan cierre Manantial Espejo con expertos internacionales.

Don Nicolás: Transición subterránea y casos testigo

Don Nicolás (Cerrado Gold): transita cielo abierto a subterráneo en Paloma. Inversiones desarrollo subterráneo identifican mineralización adicional en área extensa (Salta Mining, 2025; inicio operaciones subterráneas confirmadas Panorama Minero). Récord producción oro 2025.

En el contexto de madurez del sector minero santacruceño, los procesos de cierre de minas avanzan bajo el marco estricto de la Ley Provincial 3751, que exige planificación temprana, garantías financieras líquidas, remediación ambiental y medidas de transición socioeconómica.

image Equipos Cerro Moro: campaña 2025 supera 34.000m perforación exploratoria.

El proyecto Manantial Espejo, operado por Pan American Silver, ejecuta el primer cierre integral del nuevo régimen: combina desmantelamiento técnico, monitoreo pasivo y programas de reconversión laboral para Gobernador Gregores, con participación comunitaria y expertos internacionales. Por su parte, Lomada de Leiva (Patagonia Gold) completa su cierre definitivo tras el cese de producción en 2019, con enfoque en tratamiento residual de pads de lixiviación y restauración de terrenos. Finalmente, Cap-Oeste, también de Patagonia Gold, mantiene recuperación residual de oro y plata desde instalaciones existentes, mientras persiste el interés exploratorio en objetivos cercanos como Monte León y potencial desarrollo subterráneo de alto grado, lo que podría reactivar parcialmente la infraestructura si los resultados prosperan.

Estos casos ilustran la transición ordenada del Macizo del Deseado, equilibrando el fin de ciclos productivos con sostenibilidad ambiental y legado positivo para las comunidades locales.