Proyecto Calcatreu: La mina de oro de Río Negro alcanza el 38% de avance y producirá en 2026

El objetivo de la inspección es controlar el cumplimiento de las medidas ambientales. Foto: Gobierno de Río Negro

Esta semana, el gobierno de Río Negro realizó una inspección integral en el Proyecto Minero Calcatreu con el fin de controlar las medidas ambientales relacionadas con la construcción de infraestructura, la gestión de residuos y la protección del suelo. Esta fiscalización ocurre en el marco del control ambiental sobre la actividad minera.

El relevamiento constata avances en la impermeabilización de la celda 1 del PAD de lixiviación, con geomembranas ya soldadas tanto en el PAD como en el canal de colección. Sin embargo, la recompactación del sector aguas abajo quedó pendiente debido a las lluvias de los últimos días. Los inspectores verificaron el progreso en la colocación de geomembranas en las piletas PLS y Barren.

Una parte clave del procedimiento incluyó la toma de muestras de suelo bajo la geomembrana de la celda 1, requiriendo el destape del material impermeable para el análisis. La empresa debe presentar los resultados de estos ensayos, lo que permite evaluar el estado del suelo y prevenir posibles impactos. Respecto a la gestión de desechos, se controló el patio definitivo, el recinto transitorio y el sector de polvorines. En estos sectores, la secretaría de Ambiente y Cambio Climático verificó mejoras en las condiciones de acopio de residuos especiales en comparación con inspecciones anteriores.

Calcatreu, en números

El proyecto, liderado por Minera Calcatreu, está situado a 85 km al sur de Ingeniero Jacobacci e involucrando un área núcleo de 30 km². Se trata del primer proyecto metalífero de la provincia en obtener la licencia ambiental para su etapa de explotación.

La secretaría de Ambiente y Cambio Climático emitió la resolución que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y autorizó la fase de explotación el 8 de noviembre de 2024. El área de explotación abarca 16.291 hectáreas en los departamentos de 25 de Mayo y Ñorquinco.

Calcatreu implica una inversión inicial de USD 25 millones y un total estimado de USD 250 millones en sus distintas etapas. La vida útil inicial del proyecto es de cinco años, con posibilidad de extenderse por al menos otros cinco.

Los recursos minerales estimados son significativos:

• Recursos medidos e indicados: 9.84 millones de toneladas de oro y plata.

• Ley promedio: 2.11 g/t de oro y 19.8 g/t de plata.

• Recursos inferidos: 8.08 millones de toneladas con una ley de 1.34 g/t de oro y 13.1 g/t de plata.

El proceso de extracción se basa en un sistema de mina a cielo abierto y utiliza la tecnología de lixiviación en pilas con soluciones cianuradas. La capacidad de procesamiento es de 2.500 toneladas diarias.

image La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático realizó una inspección integral en el proyecto Calcatreu.

Compromiso laboral y avance de obra

El proyecto avanza en su etapa inicial de montaje y construcción de infraestructura y, de acuerdo a la última inspección de la Secretaría de Trabajo, realizada el 18 de septiembre de 2025, cumple la exigencia del empleo local.

De los 130 trabajadores contratados al momento de la inspección, 105 son oriundos de la provincia de Río Negro, con una predominancia de residentes de Ingeniero Jacobacci.

El avance de obra se registra actualmente en un 38% de lo programado. Las tareas en desarrollo incluyen la instalación de maquinaria en canteras, la planta de procesamiento, piletas de lixiviados, galpones y campamentos permanentes. Se proyecta que el Proyecto Calcatreu inicie la producción y procesamiento de minerales a principios de 2026. Para el primer trimestre de 2026, está previsto iniciar la construcción de la segunda etapa de la planta y completar el montaje del circuito de trituración, buscando alcanzar un 70% de avance en el campamento definitivo para enero/febrero de 2026.

“Punta de lanza”

El Gobierno de Río Negro posiciona a Calcatreu como un proyecto estratégico que fortalece la matriz productiva provincial. El proyecto espera generar 300 empleos directos y 400 indirectos durante su fase de construcción y operación, beneficiando a las comunidades locales.

El secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, lo califica como una "punta de lanza" para otros proyectos en exploración, destacando su impacto positivo en empleo e infraestructura.

Para la provincia, Calcatreu marca el inicio de una nueva realidad, enfocándose en la promoción de proyectos que equilibren el progreso económico y la sustentabilidad ambiental, con la expectativa de generar desarrollo sin comprometer el entorno natural.