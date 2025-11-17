La minería de Argentina, a punto de dar un super salto: ¿Cuándo va a ocurrir?

Cerro Vanguardia en Santa Cruz: la mina que genera casi el 40% de las exportaciones mineras argentinas. Foto: cerrovanguardia.com.ar

“ La minería es el primer eslabón de la cadena productiva moderna , fundamental para sectores como la construcción, la industria automotriz, la alta tecnología y, especialmente, la transición energética”. Así comienza el informe Situación Minería, elaborado por BBVA Research y difundido en este mes de noviembre. Y sigue explicando que, a pesar de su importancia, su contribución al PIB argentino sigue siendo menor a 1%: alcanzó 0,58% en 2024, con un valor bruto de producción de 6.871 millones de pesos constantes de 2004.

En exportaciones , el sector generó USD 4.630 millones durante 2024. El oro representó 70% del total y la plata 14%. El litio , aún no lidera en valor y el cobre tampoco. Esta es, según el reporte, una foto que está a punto de cambiar .

image

Litio: Argentina se encamina a ser top 3 mundial

“El litio es actualmente el principal impulsor del crecimiento de la minería en el país, con una producción que ha crecido de manera exponencial”, señala el reporte. Argentina forma parte del “Triángulo del Litio” (con Chile y Bolivia) que concentra más de la mitad de las reservas mundiales en salmueras.

El documento proyecta: “Se proyecta que Argentina podría abastecer hacia 2033 hasta 20% de la oferta mundial de litio, con proyectos en Salta, Jujuy y Catamarca”. Hoy ya es el tercer productor mundial y cuarto en reservas.

image

Cobre: el gran ausente que vuelve con fuerza

“A pesar de su potencial, Argentina no ha producido cobre desde el cierre de la mina La Alumbrera en 2018”, recuerda el informe. Esa sequía está por terminar. Proyectos de escala global como Josemaría, Los Azules, Taca Taca, El Pachón y el reciente Vicuña (USD 15.000 millones y primer proyecto RIGI minero en San Juan) implican inversiones conjuntas de entre USD 15.600 y USD 19.000 millones, pudiendo llegar a USD 35.000 millones en escenarios optimistas.

“Argentina cuenta con una cartera robusta de 119 proyectos mineros en distintas etapas. El nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ofrece condiciones fiscales, cambiarias y regulatorias favorables por 30 años”, subraya BBVA Research. Este marco es clave para desbloquear los grandes desarrollos de cobre y litio.

image

La Patagonia minera

Santa Cruz concentró 38,5% de las exportaciones mineras nacionales en 2024, con USD 1.786 millones, principalmente oro y plata. Operan allí minas emblemáticas como Cerro Vanguardia (AngloGold Ashanti) y Don Nicolás (Cerrado Gold), junto a proyectos de plata como Cerro Negro (Newmont).

El informe clasifica a Santa Cruz como la principal “provincia minera” del país, seguida por San Juan (31,7% y USD 1.467 millones, con Veladero y Gualcamayo).

En la región patagónica también aparecen avances exploratorios en Chubut (Proyecto Navidad, plata) y Río Negro (Calcatreu, oro), aunque aún con fuerte resistencia social y restricciones legales provinciales.

image

Proyección: exportaciones x5 hacia 2032

La foto que anticipa el informe se completa con una proyección que supera las expectativas más optimistas: “El potencial minero argentino podría multiplicar por cinco las exportaciones actuales, superando los USD 25.000 millones anuales. Este salto estaría liderado primero por el litio y luego por el cobre”, concluye el estudio de BBVA Research.

En números:

Litio: hasta 20% de la oferta mundial en 2033.

Cobre: entre USD 8.000 y USD 11.700 millones anuales entre 2033-2035.

Total minería: > USD 25.000 millones/año en menos de una década.

Con el RIGI en marcha, 119 proyectos en cartera y una demanda global explosiva por minerales críticos, Argentina tiene la oportunidad histórica de transformar su riqueza geológica en desarrollo económico sostenido.