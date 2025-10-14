Récord Histórico: Las exportaciones mineras superan los USD 4.200 millones

El sector minero argentino marcó un hito histórico, alcanzando exportaciones récord en el acumulado de los primeros nueve meses de 2025 . Según el informe mensual de octubre de 2025 elaborado por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera (con base en datos de Aduana), las exportaciones de minerales del mes de septiembre de 2025 totalizaron USD 557 millones .

Este desempeño mensual se suma a un acumulado durante los primeros 9 meses de 2025, que asciende a USD 4.213 millones . Esta cifra representa un incremento interanual en valores del 34,3% para el mes de septiembre y un crecimiento interanual del 32,9% para el acumulado del año.

image

Es crucial destacar que las exportaciones mineras de enero a septiembre de 2025 constituyen un récord histórico para el país en dicho período, superando incluso el nivel alcanzado en 2011, que fue de USD 3.620 millones. Además, el acumulado de 2025 se posiciona un 52% por encima del nivel promedio registrado entre 2010 y 2024 para estos meses.

En términos de participación en la balanza comercial nacional, los productos mineros significaron el 7,3% de las exportaciones totales argentinas en septiembre de 2025 y el 6,7% en el acumulado de los primeros 9 meses del año.

image

Minerales metalíferos, el gran motor exportador

Los minerales metalíferos consolidan su posición dominante dentro de la canasta exportadora minera. En septiembre de 2025, esta categoría generó USD 451 millones, lo que implica un aumento interanual del 30,8%. Estos productos representaron el 81,0% de las exportaciones mineras totales en el mes.

Dentro de los metalíferos, la participación del oro es abrumadora, con USD 373 millones exportados en septiembre, constituyendo el 67% del total de las ventas mineras. La plata, por su parte, aportó USD 67 millones, equivalentes al 12% del total.

image

Metales preciosos, bajo la lupa

El valor de las exportaciones de oro en septiembre mostró un crecimiento interanual del 48,9% (esto es, USD 123 millones más que en 2024). Este incremento se debió a un aumento significativo en los volúmenes exportados del 158%, sumado a una suba en los precios internacionales. En el acumulado de los primeros nueve meses, el oro sumó USD 2.911 millones, representando el 69% del total exportado por el sector, con un crecimiento interanual del 36,9%.

Las exportaciones de plata, en contraste, experimentaron una caída del 24,2% interanual en septiembre (USD 21 millones menos que en 2024). Esta disminución se explica por la reducción en los volúmenes exportados. A pesar de la caída mensual, en el acumulado del año, la plata alcanzó los USD 510 millones (12% del total exportado), exhibiendo un crecimiento interanual del 14,9%.

En el acumulado enero-septiembre de 2025, los minerales metalíferos sumaron un total de USD 3.485 millones, lo que representa el 82,7% de las exportaciones mineras totales del período.

image

El crecimiento impulsado por el litio

El litio se consolida como el segundo rubro de mayor relevancia, ocupando la posición número dos en el ranking de minerales exportados en septiembre.

Durante septiembre, las ventas de litio al exterior totalizaron USD 89 millones. Este monto no solo representó el 15,9% de las exportaciones mineras totales del mes, sino que además significó un crecimiento interanual del 65,1%, marcando un récord histórico de exportaciones para el mes analizado. El aumento en el valor exportado fue impulsado por un crecimiento en los volúmenes exportados del 70%.

En el acumulado de los primeros 9 meses de 2025, las exportaciones de litio alcanzaron los USD 594 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 38,4%. El litio representó el 14,1% de las exportaciones mineras totales en este período. Históricamente, este dato es la segunda mejor posición para los primeros 9 meses de un año, siendo 2023 el año con mayores montos acumulados. En cuanto a las cantidades exportadas de litio en el acumulado, estas mostraron un incremento del 60,5%.

image

Destinos estratégicos

El destino de las exportaciones mineras se mantiene altamente concentrado. Cuatro países —India, China, Estados Unidos y Suiza— explicaron el 82% (USD 459 millones) de los destinos en septiembre, y el 81% (USD 3.402 millones) en el acumulado del año.

Para el rubro metalífero, estos cuatro destinos concentraron el 83% de las exportaciones totales en los primeros 9 meses de 2025. El 17% restante de las exportaciones metalíferas se dirigió principalmente a Canadá, Corea del Sur, Alemania, Bélgica y Brasil.

image

En cuanto al litio, la concentración es igualmente marcada: China, Alemania y Corea del Sur representaron el 90% de las exportaciones de litio en septiembre y el 82% en el acumulado de 9 meses. Es notable la disminución en la participación de Estados Unidos y Corea del Sur en las exportaciones de litio, con caídas del 16% y 46% respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2024. Sin embargo, Alemania registró un crecimiento interanual impresionante del 316% en los primeros 9 meses de 2025.

Finalmente, el resto de las exportaciones mineras totalizaron USD 17 millones en septiembre, con un crecimiento interanual del 7,4%. Este rubro se compone mayoritariamente por:

Minerales no metalíferos (USD 13,2 millones), donde destacan los boratos, el ácido ortobórico y la bentonita.

(USD 13,2 millones), donde destacan los boratos, el ácido ortobórico y la bentonita. Rocas de aplicación (USD 4,1 millones), con las cales explicando el 76% de este subrubro.

En el acumulado de los primeros 9 meses de 2025, el resto de las exportaciones alcanzó los USD 134 millones, marcando un crecimiento interanual del 12,5%.