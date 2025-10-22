Las 5 provincias que explican el 98% de exportaciones y lideran el auge del oro y litio

El litio, uno de los dos minerales estrellla de las exportaciones de Argentina.

El sector minero exhibe un desempeño sólido en 2025. Durante septiembre, las exportaciones totalizaron USD 557 millones, lo que implica un incremento interanual del 34,3%. De esta manera, las exportaciones mineras acumuladas en los primeros 9 meses de 2025 alcanzan los USD 4.213 millones, monto que supera en 32,9% el valor registrado en el mismo periodo de 2024.

Cinco provincias explican la vasta mayoría de este dinamismo: Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca . Estas jurisdicciones concentran el 98,4% del total exportado por la minería, tanto en septiembre como en el acumulado de los primeros nueve meses de 2025.

image

La minería consolida su rol estratégico en estas economías. En el acumulado enero-septiembre, la actividad explicó el 79,3% de las exportaciones totales de estas cinco provincias. La incidencia es notablemente alta en: Catamarca (92,1%), San Juan (85,3%), Santa Cruz (84,4%), Jujuy (80,4%) y Salta (47,5%).

Liderazgo patagónico con oro y plata

Santa Cruz se posiciona como la principal provincia exportadora de minerales. En los primeros 9 meses de 2025, la provincia sumó USD 1.569 millones, lo que representa el 37,3% del total nacional. La provincia registra un crecimiento interanual del 27,0% respecto al mismo periodo de 2024.

image

En septiembre de 2025, las exportaciones mineras de Santa Cruz alcanzaron los USD 226 millones, un incremento del 17,3% respecto a septiembre de 2024. Este valor marca el nivel más alto que registra la provincia para dicho mes. La actividad minera explicó el 84,4% de las exportaciones santacruceñas totales en el periodo analizado.

La canasta exportadora de Santa Cruz se compone casi en su totalidad por minerales metalíferos. El oro (85,9%) y la plata (13,9%) dominan la composición de productos en el acumulado de los primeros 9 meses.

image

Potencia andina: La supremacía de San Juan

San Juan aporta el segundo volumen más alto de exportaciones mineras. Acumuló USD 1.325 millones entre enero y septiembre, que corresponde al 31,4% del total de las ventas externas mineras del país. La provincia experimenta un crecimiento interanual significativo del 37,0%.

En septiembre, las exportaciones mineras de San Juan alcanzaron los USD 142 millones, mostrando un crecimiento del 56,8% respecto al mismo mes de 2024. Durante los primeros 9 meses del año, la minería representó el 85,3% de las exportaciones totales de la provincia.

image

El oro es el mineral con mayor incidencia, constituyendo el 97,1% de las ventas mineras al exterior acumuladas. Le sigue el grupo de Cales, que representa el 2,6% de las exportaciones mineras de la provincia.

El despegue del NOA con el litio

Las provincias del Noroeste Argentino (NOA), compuestas por Catamarca, Jujuy y Salta, en conjunto, sumaron USD 1.251 millones en exportaciones mineras durante los primeros 9 meses de 2025. Este bloque registra un crecimiento interanual del 36,4%.

image

Septiembre fue un mes de fuerte impulso, con exportaciones que llegaron a los USD 180 millones, un crecimiento interanual del 42,3%, atribuido al aumento en los volúmenes de Litio exportados.

La composición exportadora del NOA, que explicó el 68,9% de las ventas totales externas de las tres provincias en el acumulado, refleja la diversificación de la matriz productiva: el Litio (47,4%), la Plata (23,3%) y el Oro (22,0%) son los principales productos en el acumulado enero-septiembre. En el mes de septiembre, el Litio explicó el 49,2% de los envíos, mientras que el oro y la plata acumularon el 42,2%.