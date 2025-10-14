Santa Cruz: llegó el equipo de perforación a La Manchuria y Astra Exploration pone primera

Astra Exploration Inc. inició su ambicioso programa de perforación en el proyecto La Manchuria, ubicado en la provincia de Santa Cruz . Este distrito aurífero y argentífero , uno de los más dinámicos del país, nuevamente concentra la atención exploratoria con el arribo y montaje del equipo de perforación diamantina (DDH) en el sitio.

La compañía proyecta ejecutar aproximadamente 10.000 metros de perforación diamantina (DDH) durante los próximos seis a ocho meses. Esta magnitud representa una expansión crucial de las actividades exploratorias de Astra. El programa es cuatro veces más grande que el programa inaugural , el cual, según la compañía, generó más de 60 millones de dólares en capitalización de mercado . Este dato subraya la expectativa que rodea a esta nueva fase de exploración.

Fuerte dinamismo en metales preciosos impulsa la exploración

El anuncio de la perforación coincide con un contexto de fuerte alza en los precios de los metales preciosos. Tanto el oro como la plata atraviesan una fase de precios récord, consolidándose como activos de refugio ante la incertidumbre económica global.

"El oro y la plata muestran una fuerza tremenda al alcanzar nuevos máximos históricos. Nunca hubo un momento más emocionante para ser parte de Astra", comunicó la compañía. Este escenario macroeconómico impulsa la rentabilidad potencial de los descubrimientos y valida la inversión en exploración de alto riesgo.

image

La Manchuria, corazon del Macizo del Deseado

El proyecto La Manchuria se emplaza estratégicamente en la región centro-norte de Santa Cruz, dentro de la provincia geológica del Macizo del Deseado. Esta región es mundialmente reconocida por albergar operaciones mineras de clase mundial como Cerro Vanguardia, Cerro Negro, Don Nicolás y Cerro Moro.

La geología del área destaca por la presencia de estructuras epitermales de alta sulfuración. Esta característica convierte al Macizo del Deseado en uno de los destinos más prometedores para la exploración aurífera y argentífera de Argentina. La reanudación de la exploración confirma el renovado interés de compañías internacionales en esta provincia, que concentra una parte sustancial de la producción aurífera nacional.

Objetivos clave del programa de 10.000 metros

El objetivo principal de este extenso programa de perforación es ampliar el conocimiento sobre el sistema mineralizado ya identificado en campañas anteriores. Específicamente, Astra busca evaluar la continuidad de las vetas de alta ley que se encontraron en fases previas.

La ejecución exitosa de los 10.000 metros de DDH permitirá a la compañía delinear mejor el potencial económico del yacimiento. Astra anticipó la publicación de una actualización de mercado en los próximos días, una vez que los equipos estén plenamente operativos y se inicie la extracción de testigos.

Astra Exploration cotiza en la TSX Venture Exchange bajo el símbolo ASTR.V, además de operar en los mercados OTCQB (ATEPF) y Frankfurt (S3I.F). La empresa reiteró su compromiso con el desarrollo responsable y sostenible, trabajando de cerca con las comunidades locales y las autoridades provinciales para asegurar una actividad minera con visión de largo plazo en la Patagonia argentina.