¿Descubrimiento del siglo?: Un solo país es dueño de un río lleno de oro

La boca de la antigua mina romana de Entrepeñas, en la ruta del oro de Navelgas. Foto: El País.

Por estas horas, hay una suerte de revuelo mediático por un "río con toneladas de oro " en Asturias (España) , se habla del descubrimiento del siglo, de una nueva fiebre del oro y de un hallazgo histórico. Más allá de los titulares, la historia -centrada en el cauce del río Nalvegas-, trasciende a la minería y encierra una lección crucial sobre la economía de los recursos naturales en el siglo XXI.

El hallazgo no es una mina convencional , sino sedimentos auríferos dispersos, producto de millones de años de erosión de la cordillera Cantábrica. Estos depósitos, originados por procesos geológicos de la era paleozoica, fueron explotados industrialmente por el Imperio Romano mediante técnicas avanzadas como la ruina montium.

Se habla de un hallazgo que sorprende al mundo, pero lo cierto es que se una explotación a gran escala sería inviable. Y, más importante aún, indeseable para las autoridades locales, que priorizan la conservación del patrimonio.

Pueblo minero

En este punto es donde el paradigma económico cambia. En lugar de monetizar el recurso físico, la comunidad de Nalvegas, un pueblo afectado por el declive demográfico, transformó su herencia minera en el motor de una próspera industria turística.

La técnica ancestral del "bateo" de oro, que en el pasado fue un complemento económico para las familias, es ahora el eje de una estrategia de desarrollo rural. La práctica se convirtió en una actividad turística, educativa y cultural que atrae a visitantes de todo el mundo.

El mundial

El epicentro de este modelo es el Campeonato Mundial de Bateo de Oro, un evento que congrega a cientos de competidores de más de 20 países y dinamiza la economía local. Este certamen, junto al Museo del Oro de Asturias y las rutas temáticas, demuestra cómo un activo intangible —el saber hacer y la historia— puede generar un valor superior al de la commodity en sí.

Aunque la legislación española establece que los recursos pertenecen al Estado, la estrategia regional ha optado por un retorno económico basado en la experiencia y no en la extracción.

El caso de Nalvegas es un ejemplo de manual sobre cómo redefinir la riqueza de un recurso natural. En una era donde el capital intangible gana terreno, esta comunidad asturiana demuestra que el valor de una pepita de oro no siempre se mide en onzas troy. A veces, su verdadero peso está en la historia que arrastra, una historia que, bien gestionada, puede ser infinitamente más rentable que el propio metal.