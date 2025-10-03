La brasileña Fluxus desembarca en Neuquén con hasta USD 100 millones y un piloto en Vaca Muerta

La compañía brasileña Fluxus , recientemente adquirida por el poderoso Grupo J&F, desembarcó en la provincia con planes que combinan la puesta en valor del histórico campo Centenario y un ambicioso proyecto piloto en Vaca Muerta. Con una inversión inicial estimada en 70 a 100 millones de dólares , la empresa busca demostrar que aún hay mucho por explotar en una zona que, hasta hace pocos años, estaba fuera del radar de los no convencionales.

“ Tenemos la intención de hacer pilotos para tener producción de petróleo ”, explicó Ricardo Sabini, fundador de Fluxus y geólogo con una extensa trayectoria en la industria. “ Nuestra intención es hacer pilotos para demostrar el potencial de los no convencionales en el área, especialmente en el norte del bloque Centenario ”, agregó, subrayando que el éxito del plan depende de la aprobación de la provincia de Neuquén.

Del pasado de Petrobras a la apuesta regional

Sabini no es un desconocido en el sector. Su experiencia incluye la fundación de 3R Petroleum, una de las empresas que más creció en Brasil tras comprar campos maduros a Petrobras. Con Fluxus, busca replicar la idea de crear valor en activos desatendidos, aunque ahora con un alcance regional y un respaldo financiero inédito: el del Grupo J&F, gigante brasileño propietario de JBS, la mayor productora de proteínas animales del mundo, y de Âmbar Energía, gran consumidora de gas.

“La diferencia es que ahora no somos una startup: Fluxus tiene detrás a un grupo con capacidad financiera muy grande y con necesidades energéticas concretas”, apuntó Sabini.

fluxus

Centenario: producción y abandono de pozos

El campo Centenario, ubicado dentro de la ciudad de Neuquén, es el corazón de la apuesta local. Actualmente produce 810.000 metros cúbicos diarios de gas y 500 barriles de líquidos, con reservas 2P de 26 millones de barriles de petróleo equivalente. Pero lo más prometedor está en los más de 200 millones de barriles en recursos contingentes (3C), mitad petróleo y mitad gas, según las estimaciones de Fluxus.

Además de la perforación de nuevos pozos, la empresa se comprometió con la provincia a un programa de abandono de 70 pozos en siete años, una inversión social y ambiental clave dado que se trata de un bloque urbano. “Nos hemos comprometido con un programa importante de abandono de pozos, porque estamos dentro de la ciudad. Es una inversión social a lo largo de 7 años”, afirmó Sabini.

El plan también incluye 30 millones de dólares para reactivar unos 54 pozos y la puesta en valor de la planta Turbo Expander de Centenario Centro, crucial para la producción de líquidos y GLP.

El plan para Vaca Muerta

Aunque Centenario se ubicaba en los mapas antiguos fuera de la ventana productiva, hoy Fluxus considera que el bloque está dentro de la ventana de petróleo de Vaca Muerta. El objetivo es iniciar un piloto en el sector norte y, si los resultados son positivos, escalar hacia un desarrollo mayor.

“Estamos en una zona muy periférica de Vaca Muerta. Si el piloto va bien y la provincia lo aprueba, vamos a activar inversiones muy importantes. Hoy creemos que vamos a invertir alrededor de 70 a 100 millones de dólares, pero si tenemos Vaca Muerta a full, va a ser mucho más que eso”, anticipó Sabini.

El desembarco de Fluxus en Argentina no es aislado. La compañía también compró activos de Pluspetrol en Bolivia y analiza proyectos en Perú y Venezuela, con un mandato claro: garantizar gas para las filiales del Grupo J&F en Brasil.

En Neuquén, en tanto, la mirada está puesta en una ecuación que combina producción, compromiso ambiental y desarrollo no convencional. Una fórmula que podría transformar a Centenario en un inesperado jugador dentro del mapa de Vaca Muerta.