Minería en el Macizo del Deseado: ¿Se enfría el 'boom' del oro y la plata en Santa Cruz?

El sector minero en Argentina, y en particular en la provincia de Santa Cruz , es foco de inversiones y expectativas por su riqueza en metales preciosos. Sin embargo, los resultados de recientes programas de perforación invitan a una lectura más cauta. Plato Gold Corp., una compañía con portfolio en Canadá y Argentina, difundió los hallazgos de su programa de exploración en el Proyecto Lolita , arrojando datos que despiertan interrogantes para los inversores y analistas del sector.

Los sondeos, realizados entre mayo y junio, abarcaron 12 pozos con una profundidad de 1,585 metros. Si bien el programa se completó dentro del presupuesto, los resultados de las 299 muestras analizadas ofrecen un panorama mixto. Los taladros en las áreas de Panza y Corazón interceptaron formaciones geológicas con presencia de vetillas de sílice y brechas hidrotermales, lo que en principio podría ser un indicio prometedor. Estas estructuras contienen pirita y, en algunos casos, óxidos de hierro, y se hallaron elementos de rastreo (pathfinder elements) como arsénico, azufre, antimonio y mercurio en concentraciones anómalas.

Hallazgos atípicos y la ausencia de metales preciosos

Aquí radica el dilema para Plato Gold: a pesar de la presencia de estos indicadores, los valores de oro y plata resultaron no económicos. Las concentraciones máximas de oro apenas alcanzaron las 15 partes por billón (ppb) y la plata 5.8 partes por millón (ppm). En contraste, los elementos de rastreo sí se mostraron en valores significativos. Por ejemplo, en el sondeo LO-25-003, se registró un promedio de 395 ppm de arsénico en una longitud de 25 metros. En el pozo LO-25-009, se encontraron 308 ppm de arsénico a lo largo de 37 metros.

La compañía señala a través de un comunicado que la mineralización encontrada, rica en arsénico y azufre, parece estar controlada por una unidad estratigráfica —posiblemente una ignimbrita—, en lugar de estar ligada a estructuras verticales. Esta distribución sub-horizontal de los minerales es, según Plato Gold, algo atípico en el Macizo del Deseado, la formación geológica que alberga la mayoría de los depósitos de oro y plata de la región. Si bien el volumen de la alteración es considerable, la falta de metales preciosos le quita atractivo comercial.

¿Próximos pasos?

Con estos datos en mano, Plato Gold Corp. manifestó que estudiará los resultados en detalle para considerar sus opciones para el proyecto. Es una situación común en la minería de exploración: las proyecciones iniciales no siempre se traducen en descubrimientos rentables. Los elementos de rastreo sirven como una brújula geológica para encontrar depósitos, pero su presencia no garantiza la viabilidad económica de la operación.

El caso de Lolita subraya una lección importante para el mercado: la exploración minera es un negocio de alto riesgo, donde la promesa de un yacimiento no se materializa hasta que los análisis confirman las concentraciones comerciales. Para los inversores, este tipo de anuncios, aunque no siempre optimistas, son cruciales para entender la viabilidad a largo plazo de los proyectos y reevaluar las expectativas de crecimiento en la industria minera regional