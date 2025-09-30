Oro profundo vs plata superficial: la estrategia dual de AbraSilver en Diablillos

La combinación de oro de 108,9 g/t y plata de alta ley sienta las bases para el avance de Diablillos hacia su Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS) en 2026. Foto: Abrasilver

AbraSilver Resource Corp., actor clave en la exploración de metales preciosos, anunció esta semana los resultados de seis sondajes de su programa de exploración Fase V en el proyecto Diablillos , ubicado en la Puna salteña. Los ensayos confirman una amplia y robusta mineralización de oro y plata , con interceptaciones que extienden el potencial de recursos significativamente más allá de la actual estimación mineral a cielo abierto.

De este modo, el proyecto Diablillos se consolida como uno de los sistemas de oro y plata en óxidos más prometedores de Argentina. Un informe técnico reciente (efectivo al 29 de julio de 2025) señala que la Estimación de Recursos Minerales Medidos e Indicados (M&I) asciende a 73,1 Mt con leyes de 79 g/t de plata y 0,66 g/t de oro, conteniendo aproximadamente 186 Moz de plata y 1,6 Moz de oro. Estos nuevos resultados de perforación alimentan la expectativa de una nueva expansión.

image Oculto Este revela un sistema aurífero profundo con interceptos de hasta 140,0 metros de oro, redefiniendo la envolvente de recursos del yacimiento. Foto: Abrasilver

La promesa de Oculto Este

El enfoque del programa Fase V en la zona Oculto Este confirma la solidez y la continuidad de la mineralización de oro hacia el este del yacimiento principal. Los sondajes arrojaron amplias zonas auríferas que sugieren un notable upside en profundidad:

DDH 25-072: Un intervalo significativo de 140,0 m con 0,57 g/t de oro desde 262 m, incluyendo 8,0 m con 2,60 g/t de oro desde 338 m.

DDH 25-069: Una intersección de 24,0 m con 1,02 g/t de oro desde 243 m.

DDH 25-066: Una intercepción de 1,0 m con leyes de bonanza de 108,9 g/t de oro desde 288 m, junto con 18,0 m con 0,97 g/t de oro desde 353 m.

DDH 25-071: Un amplio intervalo de 33,0 m con 0,42 g/t de oro desde 69 m.

Estos datos geológicos no solo reafirman la existencia de un sistema aurífero profundo en Oculto Este, sino que también proporcionan la base para la potencial expansión de la envolvente de recursos.

image La zona JAC confirma su potencial como recurso estratégico de óxidos: AbraSilver registra leyes de hasta 400 g/t de plata cerca de la superficie. Foto: Abrasilver

Plata cerca de la superficie

En la zona JAC, los sondajes reafirman la alta concentración de mineralización de plata cercana a la superficie. La naturaleza de estos óxidos superficiales es particularmente favorable para un procesamiento de bajo costo, lo que agrega valor estratégico al asset:

DDH 25-058: Un intercepto potente de 32,0 m a 100 g/t de plata desde 58 m, destacando una sección de 2,0 m a 400 g/t de plata.

DDH 25-053: Un intervalo de 29,0 m a 65 g/t de plata desde 85 m, que contiene una zona high-grade de 7,0 m a 108 g/t de plata.

Estos resultados consolidan la zona JAC como un recurso estratégico de plata en óxidos con potencial para optimizar el plan de minado y generar cash flow temprano.

image Los ensayos de perforación Fase V extienden significativamente la mineralización, superando la actual estimación M&I de 186 Moz de plata y 1,6 Moz de oro. Foto: Abrasilver

Visión estratégica: Expandir recursos y generar valor

John Miniotis, presidente y director ejecutivo de AbraSilver, subraya la importancia de los hallazgos: “Estos resultados resaltan la sólida continuidad de las zonas auríferas en Oculto Este y la expansión de la mineralización de plata en JAC. El potencial para ampliar los recursos más allá del proyecto actual demuestra la magnitud de Diablillos y nuestra capacidad de seguir generando valor”.

Por su parte, Dave O’Connor, geólogo jefe, enfatiza que la combinación de amplios intervalos de oro en Oculto Este y la presencia de plata continua en JAC demuestra la solidez intrínseca del sistema Diablillos y su significativo potencial de expansión. La compañía mantiene su objetivo de avanzar en la ingeniería del proyecto, con una Estimación de Recursos Minerales Actualizada programada para anunciarse el próximo año, a medida que continúan los 20.000 metros de perforación en curso. La sinergia entre la mineralización de oro profunda y la plata de alta ley superficial posiciona a Diablillos para avanzar hacia su Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS) en 2026.