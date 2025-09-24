Informe privado revela el potencial: 1,4 millones de empleos en el sector minero argentino

Un informe privado de mayo de 2025, elaborado por el think tank Minería IA, destaca el extraordinario potencial de la minería argentina, a menudo subexplotado en comparación con sus vecinos andinos. El análisis sostiene que si el país implementa una política nacional "clara, estable y competitiva" , podría generar hasta 230,000 empleos directos . Esta cifra, al sumar los puestos indirectos generados en la cadena de valor (proveedores, servicios y construcción), podría escalar a un total de 1,400,000 empleos a nivel nacional.

El impacto no se limitaría al empleo. Las exportaciones mineras podrían multiplicarse por más de diez, alcanzando entre 40,000 y 50,000 millones de dólares anuales . Estas proyecciones se fundamentan en la similitud de condiciones geológicas que Argentina comparte con Chile y Perú, países que actualmente generan casi 10 veces más ingresos y empleos en el sector minero.

Empleos, provincia por provincia

El desarrollo minero se perfila como un motor de crecimiento federal, con proyecciones de empleo significativas en varias provincias clave:

Santa Cruz: Como provincia líder, con el 41% de las exportaciones (oro y plata), tiene un potencial para alcanzar hasta 80,000 empleos .

Como provincia líder, con el 41% de las exportaciones (oro y plata), tiene un potencial para alcanzar hasta . San Juan: Segundo exportador nacional (22%), podría quintuplicar su volumen gracias a proyectos de cobre, generando entre 60,000 y 80,000 puestos de trabajo .

Segundo exportador nacional (22%), podría quintuplicar su volumen gracias a proyectos de cobre, generando entre . Jujuy: Eje del "triángulo del litio" (21,7% de las exportaciones), proyecta la creación de hasta 50,000 empleos mediante nuevas exploraciones e industrialización.

Eje del "triángulo del litio" (21,7% de las exportaciones), proyecta la creación de hasta mediante nuevas exploraciones e industrialización. Salta: Con un fuerte enfoque en litio, boratos y cobre, aspira a consolidarse como un hub minero dual y generar hasta 40,000 empleos .

Con un fuerte enfoque en litio, boratos y cobre, aspira a consolidarse como un hub minero dual y generar hasta . Catamarca: Con un 5,8% de las exportaciones actuales, busca reactivar proyectos estratégicos para duplicar su producción, con un potencial similar de hasta 40,000 puestos de trabajo.

Proyecciones oficiales: Cobre y litio, motores para 2035

Además de los análisis privados, las proyecciones oficiales refuerzan la visión de un futuro prometedor. Un informe de la Secretaría de Minería de septiembre de 2025 estima que el desarrollo de los principales proyectos de litio y cobre será clave.

Específicamente, se proyecta que la puesta en marcha de 15 proyectos de litio y 8 de cobre podría sumar, hacia el año 2035, entre 50,000 y 80,000 empleos directos e indirectos. Esta visión, aunque más acotada, confirma la tendencia de crecimiento sostenido impulsado por los minerales estratégicos para la transición energética.