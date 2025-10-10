Récord de litio y Vaca Muerta: La producción minera crece 4,4% pese al fuerte colapso de servicios

El Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) correspondiente a agosto de 2025, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), revela una suba significativa de 4,4% en el nivel general respecto al mismo mes de 2024. Este crecimiento robusto impulsa el acumulado de enero a agosto de 2025, que muestra un aumento de 3,5% en comparación con el acumulado del año anterior.

A pesar de la favorable variación interanual, el índice de la serie desestacionalizada registró una leve baja de 0,8% en agosto respecto al mes precedente. La serie tendencia-ciclo, sin embargo, anotó un incremento de 0,5% en el mismo período. La medición del IPI minero es fundamental, pues abarca un exhaustivo relevamiento de las actividades económicas del sector a nivel nacional.

Los principales motores del crecimiento se concentran en la extracción de hidrocarburos, especialmente el petróleo crudo, y en la extracción de minerales para la fabricación de productos químicos, dominada por la producción de litio.

El impulso de los hidrocarburos y el foco patagónico

La categoría de “Extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo” exhibió una suba global de 4,7% en agosto de 2025 frente a agosto de 2024, con un acumulado que asciende a 3,4%. Sin embargo, la dinámica interna de este grupo es polarizada y muestra tendencias claves para la región patagónica y, en particular, para Neuquén, que lidera gran parte de la extracción no convencional.

La producción de petróleo crudo fue el motor principal, subiendo un contundente 15,2% interanual. El acumulado del año alcanzó un aumento de 12,5%.

Al analizar las variables físicas, la extracción total de petróleo crudo en agosto de 2025 totalizó 4.040,5 miles de m³. La expansión está enteramente ligada al segmento no convencional:

El petróleo crudo no convencional (clave para provincias como Neuquén) alcanzó 2.613,1 miles de m³ . Este volumen representa un salto de 29,8% interanual y acumula un alza de 25,5% en los primeros ocho meses de 2025.

En contraste, la extracción de petróleo crudo convencional alcanzó 1.427,5 miles de m³, pero registró una disminución de 4,3% interanual y una baja acumulada de 3,4%.

Este predominio del crudo no convencional subraya la importancia de las inversiones y la producción en el área de Vaca Muerta, siendo un indicador crucial para la economía de Neuquén y las provincias de la Patagonia que concentran esta actividad.

En cuanto al gas natural, la extracción general aumentó 3,6% en agosto de 2025, con un acumulado de 4,0%. En agosto se extrajeron 4.914,4 millones de m³ de gas natural. Al igual que el petróleo, el crecimiento se mantiene gracias a las formaciones no convencionales:

El gas natural no convencional subió 3,4% interanual, sumando 3.257,3 millones de m³ .

subió interanual, sumando . El gas natural convencional registró un aumento de 4,1% interanual, alcanzando 1.657,1 millones de m³.

El colapso en servicios de apoyo

Un dato alarmante, y directamente relacionado con la actividad en el campo, es el desempeño de los servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural. Esta subclase registró una fuerte baja interanual de 17,2% en agosto de 2025.

El acumulado del año presenta una disminución de 13,9%. Este descenso significativo tiene una incidencia negativa de -4,3% en el IPI minero total.

El impacto disruptivo del litio

La categoría “Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos” es la que exhibe el dinamismo más impresionante, con un crecimiento interanual de 44,7% en agosto de 2025 y un aumento acumulado de 41,8%.

El factor principal de este sector es la producción de carbonato de litio y otros minerales de litio, que registró una suba de 49,3% interanual y un aumento acumulado de 48,2%.

En términos de unidades físicas, en agosto de 2025 se beneficiaron 7.891,8 toneladas de carbonato de litio. Esta cifra supone un incremento de 37,9% respecto a agosto de 2024, y el acumulado enero-agosto de 2025 presenta un aumento espectacular de 64,4%.

Otros minerales metalíferos y no metalíferos

La “Extracción de minerales metalíferos” en su conjunto aumentó 5,7% interanual en agosto, aunque su acumulado anual es apenas positivo, con un 0,1% de crecimiento.

El subgrupo de Plata y oro y sus concentrados muestra una suba interanual de 11,0% y un aumento acumulado de 3,0% .

muestra una suba interanual de y un aumento acumulado de . Por otro lado, la producción de Bullón dorado/doré experimentó una disminución de 8,3% en agosto y una baja acumulada de 6,3%.

En cuanto a los “Minerales no metalíferos y rocas de aplicación”, el índice subió ligeramente 0,1% interanual, pero el acumulado enero-agosto de 2025 alcanzó un significativo crecimiento de 6,7%. Dentro de esta categoría, la extracción de arcilla y caolín subió 23,7% interanual, con un acumulado de 3,4%.

Las subcategorías de la extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos también influyeron positivamente, subiendo 3,3% en agosto y un robusto 14,1% en el acumulado del año. Específicamente, las rocas para triturados pétreos sin clasificar crecieron 33,5% interanual y las arenas comunes para construcción subieron 44,8%.

Sin embargo, el sector de piedra caliza y yeso experimentó una fuerte caída de 15,7% interanual en agosto. También se destaca la profunda baja de 54,6% en la extracción y aglomeración de carbón, turba y explotación de minas y canteras.