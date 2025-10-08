Las carreras más buscadas en Vaca Muerta: qué perfiles se necesitan para el boom energético

El desarrollo de Vaca Muerta se convirtió en el principal motor de empleo del país . Según un estudio del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), la explotación plena de la roca madre generará entre 180.000 y 240.000 puestos de trabajo en los próximos años, considerando empleos directos e indirectos.

La expansión del shale en la Cuenca Neuquina no solo redefine la matriz energética, sino que también plantea un fuerte impacto en el mercado laboral . La construcción de infraestructura, la perforación de pozos y el montaje de plantas de tratamiento demandarán un nivel de especialización cada vez más alto.

Solo en empleos directos, el informe estima la incorporación de hasta 36.000 trabajadores especializados, entre ingenieros, técnicos, operarios de perforación y fractura, soldadores, expertos en logística y profesionales de seguridad industrial. Cada puesto directo genera, además, más de cinco empleos adicionales en actividades conexas como transporte, hotelería, comercio y servicios profesionales.

Los más demandados por las operadoras

Las empresas vinculadas a Vaca Muerta buscan perfiles técnicos y profesionales capaces de trabajar en entornos exigentes, con experiencia en yacimientos no convencionales y manejo de herramientas digitales aplicadas a la operación.

Entre los puestos más requeridos aparecen ingenieros de perforación, ingenieros mecánicos, industriales, eléctricos y químicos, así como proyectistas especializados en procesos, piping, instrumentación y obra civil.

Consultoras y empresas proveedoras, como Aptitud o SGS, publican regularmente ofertas en Neuquén para ingenieros con más de ocho años de experiencia en perforación horizontal, planeamiento de pozos y supervisión de obras. Los conocimientos en costos, contratos, control de KPIs y aplicación de tecnologías en campo son cada vez más valorados.

A su vez, compañías de servicios como Oilfield Production Services (OPS SRL) convocan a estudiantes avanzados o graduados en distintas ingenierías —Eléctrica, Electrónica, Electromecánica, Civil, Mecánica o Química— para cubrir posiciones técnicas. La familiaridad con softwares como AutoCAD, ETAP o Revit se volvió un requisito clave.

techint jóvenes profesionales.jpg Los perfiles profesionales que busca Vaca Muerta.

La formación académica se adapta

Frente a esta creciente necesidad de capital humano, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional del Neuquén amplió su oferta formativa. Entre el 6 de octubre y el 12 de diciembre de 2025 abrirá la inscripción a las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Química, con inicio de clases previsto para marzo de 2026.

Ambas especialidades ofrecen títulos intermedios de Técnico Universitario, lo que permite una rápida inserción laboral en el sector. Los planes de estudio incorporan contenidos orientados a la automatización, el control de procesos, la robótica y la eficiencia industrial, todas competencias valoradas por la industria energética.

Además, la facultad implementará el Programa de Acompañamiento a Ingresantes a Carreras Tecnológicas (PAICAT), que busca fortalecer las competencias básicas y acompañar la transición hacia las carreras de ingeniería. También se ofrecen becas de residencia para estudiantes que deban trasladarse a la zona de Cutral Có o Plaza Huincul.

Jóvenes Profesionales PAE 2021.jpg Las carreras que necesita el shale.

Las oportunidades en Vaca Muerta

El auge de Vaca Muerta transformó el mapa laboral del país. Hoy, las pymes representan el 78% de las empresas proveedoras del sector, generando una red de oportunidades que va desde la ingeniería aplicada hasta la logística y los servicios.

Con más de 37 operadoras activas, la necesidad de perfiles calificados seguirá en aumento. En ese contexto, la formación técnica y universitaria será decisiva para abastecer la demanda de talento que requiere el desarrollo energético argentino.

Vaca Muerta no solo impulsa la producción de petróleo y gas: también impulsa la creación de conocimiento, innovación y empleo calificado. Las aulas, los talleres y los pozos se entrelazan en una misma cadena de valor que promete marcar el futuro industrial del país.