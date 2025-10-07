VMOS: de qué provincias son los trabajadores que se desempeñan en la megaobra

Más de 2.000 rionegrinos participan en la construcción del oleoducto, con picos de hasta 87% de mano de obra local.

El mega proyecto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) avanza en Río Negro. Esta semana, el gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck , recorrió las obras del oleoducto en las cercanías de Aguada Cecilio , departamento de Valcheta, y destacó el cumplimiento de los plazos establecidos para el proyecto, que ya genera alrededor de 5.000 empleos directos e indirectos.

“El Vaca Muerta Oil Sur va a cambiar la historia de la costa rionegrina y consolida a Río Negro como eje del desarrollo energético nacional”, aseguró Weretilneck durante la visita al campamento PK327, acompañado por autoridades de las empresas Techint y SACDE , adjudicatarias de la construcción, y dirigentes sindicales.

Durante la recorrida, el mandatario supervisó la estación de soldaduras y las áreas de descanso, acompañado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; la ex secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, impulsora del proyecto; la secretaria de Trabajo, María Martha Ávilez; legisladores provinciales y representantes de la UOCRA.

wereltilneck Weretilneck recorrió las instalaciones del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur junto a autoridades y representantes sindicales.

Generación de empleo

De acuerdo a información oficial, el VMOS genera actualmente 2.550 empleos directos, de los cuales ocho de cada diez corresponden a trabajadores rionegrinos. Esto responde a la Ley provincial 80/20, que establece que el 80% de los empleados en obras estratégicas deben ser locales y reserva un 20% de cupo a mujeres y disidencias.

“Con esta obra estamos logrando trabajo real para nuestra gente. Desde ahora, cada avance en infraestructura significa un rionegrino o una rionegrina con empleo digno. No hay desarrollo posible si no es en beneficio directo de quienes viven en esta provincia”, señaló Weretilneck.

1759764214_83251a9202f585aa66b8 Avances en el ducto Vaca Muerta Oil Sur, que conecta Allen con Punta Colorada.

El ducto tendrá una longitud total de 437 kilómetros y un diámetro de 30 pulgadas (76,2 cm), y se divide en dos tramos: el primero va desde Allen hasta Chelforó (110 km) y el segundo desde Chelforó hasta Punta Colorada (327 km).

El impacto de la obra se percibe a lo largo de toda la traza, con picos de hasta 87% de contratación de mano de obra local. La construcción también genera un efecto directo en el comercio y la hotelería de la región, especialmente en Sierra Grande, Las Grutas y San Antonio Oeste, donde se registran ocupaciones completas y más de 150 alquileres destinados a trabajadores, según indicaron desde el Gobierno provincial.

“Más de 2.000 mujeres y hombres rionegrinos trabajan hoy a lo largo de toda la traza del oleoducto”, agregó el gobernador.

Cómo avanza el VMOS

Entre las novedades recientes, el Puerto de San Antonio Este recibió el buque Coreship Ocean Lance, proveniente de Asia, con 8.000 toneladas de chapas de acero. Este cargamento permitirá la construcción de los tanques de almacenamiento para el proyecto, esenciales para evacuar y monetizar el crudo extraído de Vaca Muerta.

El operativo portuario involucró cerca de 200 trabajadores en turnos extendidos, y el material se trasladará a Punta Colorada mediante 14 camiones diarios, donde se edificarán cinco tanques de 28 metros de alto por 83 de diámetro, con una capacidad total de un millón de metros cúbicos.

image (1) Trabajadores locales realizan tareas de construcción a lo largo de la traza del oleoducto VMOS en Río Negro.

La primera etapa prevé la puesta en operación de dos tanques y uno de resguardo hacia fines de 2026, junto con el oleoducto y la boya offshore para carga de buques, clave para liberar la capacidad de midstream de la cuenca neuquina y consolidar la exportación de crudo no convencional.