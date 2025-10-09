¿Invertir en Vaca Muerta y en dólares? Vista lanza una propuesta para los ahorristas

Vaca Muerta es un atractivo para todo el público . La formación está bajo las miradas de todas las personas y las posibilidades son infinitas. Las compañías se preparan para el gran salto exportador, pero para que los proyectos continúen avanzando es necesario capital. Es por eso que Vista Energy anunció una propuesta interesante para los ahorristas.

La compañía dirigida por Miguel Galuccio anunció una nueva licitación de obligaciones negociables (ON) dirigida a inversores que buscan oportunidades en dólares dentro del mercado local. La emisión tiene un monto inicial de hasta 50 millones de dólares, ampliable hasta 100 millones de dólares, y se realizará en moneda dólar MEP .

El instrumento financiero tendrá un vencimiento a 18 meses y ofrecerá una tasa fija a licitar, con pagos de intereses trimestrales. La modalidad de amortización será “bullet”, es decir, el capital se devuelve íntegramente al finalizar el plazo. El precio de emisión será del 100% y el monto mínimo para participar es de 100 de dólares, con la posibilidad de sumar múltiplos de un dólar por encima de ese valor.

Un instrumento para dolarizar ahorros

La licitación se llevará a cabo el lunes 13 de octubre, entre las 10 y las 16 horas. Según la compañía, podrán participar quienes tengan capacidad de operar en dólar MEP y estén habilitados para realizar inversiones en el mercado local.

La operación se regirá bajo la ley argentina. Además, se aclara que el monto final en dólares está sujeto a la cotización de los bonos al momento de la venta. Esto significa que el tipo de cambio dependerá del valor del dólar MEP vigente durante la licitación.

La Amarga Chica Vaca Muerta Vista shale petróleo no convencional La Amarga Chica, el nuevo tanque del shale oil de Vista Energy.

Vista Energy, un actor clave en Vaca Muerta

Vista Energy es una de las principales compañías independientes del sector energético argentino. La empresa concentra sus operaciones en los desarrollos no convencionales de Vaca Muerta, donde alcanzó una producción que le permite proyectar un horizonte de reservas asegurado por 14 años.

Desde su salida a bolsa en 2017, la firma ha mantenido un ritmo sostenido de crecimiento, con un índice de reemplazo de reservas del 326%. Su estrategia se basa en la eficiencia operativa, costos competitivos y una menor intensidad de carbono, posicionándose como uno de los operadores más relevantes de la región.

Acceso para pequeños y grandes inversores

Uno de los aspectos más destacados de esta licitación es que permite participar con montos bajos, lo que abre la puerta a pequeños ahorristas que buscan dolarizar sus inversiones de forma legal y transparente. Además, se trata de un instrumento negociable, lo que le da liquidez en el mercado secundario.

La colocación será canalizada a través de Balanz Capital Valores S.A.U., agente autorizado ante la Comisión Nacional de Valores. La compañía remarcó que quienes hayan realizado compras de dólar oficial recientemente pueden participar sin restricciones en esta operación.