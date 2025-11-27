Minería en Río Negro: Calcatreu lidera la creación de empleo en la Región Sur

La minería se consolida como uno de los principales motores económicos de Río Negro , especialmente en la Región Sur. Actualmente, según datos del gobierno provincial, genera 1.700 puestos de trabajo directos e indirectos , de los cuales el 89% del personal es rionegrino .

En este contexto, el proyecto Calcatreu es uno de los puntales del repunte del crecimiento laboral. El yacimiento de oro y plata, ubicado a 80 km de Ingeniero Jacobacci y operado por Patagonia Gold, avanza firme en su etapa de construcción. Hoy ya emplea 122 trabajadores directos y un número similar de empleos indirectos. Con la reciente autorización del Departamento Provincial de Aguas (DPA) –que permite extraer hasta 384 m³ diarios de agua subterránea durante seis años–, el proyecto elimina uno de los últimos obstáculos administrativos para iniciar la producción en 2026.

Las proyecciones oficiales son contundentes: cuando Calcatreu entre en fase de explotación plena, junto al avance de los otros 54 emprendimientos metalíferos de primera categoría, el empleo directo en minería superará los 2.200 puestos en los próximos años. Este salto impactará también en sectores conexos como transporte, mantenimiento, construcción y servicios.

image 89% de mano de obra local: la minería rionegrina prioriza a sus trabajadores y trabajadoras. Foto: gobierno de Río Negro.

Prioridad absoluta: mano de obra local

Para garantizar que el crecimiento beneficie principalmente a los locales, la Secretaría de Trabajo provincial y el municipio de Jacobacci implementaron un circuito de validación de nóminas. Cada contratación pasa por control oficial y se exige la devolución de los perfiles no seleccionados. Desde el gobierno aseguran que solo se autorizan excepciones justificadas.

Otro eje clave de la gestión de los recursos humanos es la inclusión femenina. Actualmente, las mujeres representan el 14% del personal de Calcatreu. La cartera laboral lanzó programas específicos para incrementar esa participación.

image 384 m³/día autorizados y controlados: agua al servicio del desarrollo sostenible en Jacobacci. Foto: gobierno de Río Negro.

Uso responsable del agua: 384.000 litros diarios

Mientras se espera la puesta en producción, el proyecto avanza a paso firme. La resolución 953/2025 del DPA autorizó la extracción máxima de 384 m³/día (equivalentes a 384.000 litros) de tres pozos y los open pit.

Sin embargo, durante la construcción el consumo real es significativamente menor y se destina principalmente a: Preparación de hormigón; supresión de polvo en caminos y al consumo humano no potable (duchas, limpieza y baños del campamento con más de 100 personas)

La empresa debe instalar caudalímetros, presentar en seis meses un Plan de Manejo del Agua con opciones de reinyección al acuífero o aprovechamiento productivo del excedente, y realizar monitoreo hidrogeológico trimestral. El DPA se reserva el derecho de restringir o cancelar el permiso ante cualquier alteración en cantidad o calidad del recurso.

image 14% de participación femenina y subiendo: la minería de Río Negro rompe barreras de género. Foto: gobierno de Río Negro.

Diversificación minera

Calcatreu no es un caso aislado. La provincia cuenta con proyectos de bentonita, diatomita, halita, áridos, yeso y arenas silíceas que sostienen cientos de puestos en la zona Centro y Sur. La combinación de todos estos emprendimientos posiciona a la minería rionegrina como un pilar estratégico de diversificación productiva.

“Los acuerdos alcanzados consolidan un esquema de trabajo conjunto entre Estado, Municipio y empresa, con el objetivo de que el crecimiento productivo se traduzca en empleo genuino, desarrollo regional y condiciones laborales dignas”, resumió la secretaria de Trabajo, María Martha Avilez.