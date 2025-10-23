Río Negro: Calcatreu acelera su construcción en una etapa clave

La Secretaría de Minería de Río Negro verificó en territorio un hito fundamental en el Proyecto Calcatreu - ubicado en la Región Sur, a 85 kilómetros de Ingeniero Jacobacci-: el inicio de la colocación de la membrana del sistema de lixiviación. Esta inspección, realizada el 22 de octubre de 2025 , garantiza el estricto cumplimiento de las normativas vigentes.

El acompañamiento técnico se efectuó junto a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático , el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la Secretaría de Trabajo . Estas inspecciones conjuntas son clave para asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales, laborales y de seguridad industrial.

image

Avance sostenido de la obra

La instalación de la geomembrana en la pileta de aguas frescas es la fase previa a la colocación del pad de lixiviación. Esta tarea representa un paso crítico dentro del cronograma de construcción de Minera Calcatreu, con una previsión de entre 40 y 60 días de tareas continuas.

Durante la fiscalización, los organismos provinciales constataron los rigurosos ensayos de soldadura, vacío y presión hidráulica. Estos protocolos son necesarios para certificar la calidad e impermeabilidad del material, cumpliendo con los estándares internacionales de control que exige la industria.

El informe de avance de octubre indica un desarrollo constante en múltiples frentes del proyecto:

Caminos, polvorines, planta de energía y campamentos alcanzaron el 100% de ejecución .

alcanzaron el . La pila de lixiviación muestra un 40% de avance .

muestra un . La planta de procesamiento lleva un 25% de ejecución .

lleva un . La planta de trituración presenta un 30% de progreso.

image

Empleo, tema crítico

El proyecto reafirma su compromiso con el desarrollo regional y la mano de obra local. Actualmente, Calcatreu emplea a 85 trabajadores directos y experimenta un crecimiento mensual. La empresa se encuentra cerca de alcanzar el 80% de empleo rionegrino, cumpliendo con la prioridad establecida por ley.

Desde el gobierno aseguran que el impacto económico en la red de proveedores es significativo. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, las compras locales y provinciales sumaron 8.386 millones de pesos. De esta cifra, más de 1.500 millones de pesos correspondieron específicamente a comercios de Ingeniero Jacobacci, generando una clara derrama regional.

Una fiscalización laboral reciente por parte de la Secretaría de Trabajo confirmó el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y condiciones laborales, destacando la capacitación permanente del personal y el funcionamiento del comité mixto de salud y seguridad.

image

Proyecto controlado

La transparencia y la participación comunitaria integran el modelo minero provincial. En septiembre, la provincia realizó el segundo muestreo participativo de aguas. En esta actividad participaron activamente organismos técnicos, comunidades originarias y entidades educativas, reforzando el monitoreo ambiental.

Como parte del programa de control ambiental supervisado por la provincia, la empresa instaló una estación meteorológica automática y llevó a cabo talleres sobre transporte seguro de cianuro y planes de contingencia.

El Proyecto Calcatreu, con una inversión que puede alcanzar los U$S250 millones, es el primer emprendimiento metalífero en la historia de Río Negro en llegar a la etapa de construcción. Con verificación técnica continua, generación de empleo y avances constantes, marca un punto de inflexión hacia una minería moderna, segura y sostenible en la Región Sur.



Fuente: gobierno de Río Negro