Río Negro: Calcatreu acelera su construcción en una etapa clave
Es el primer proyecto metalífero rionegrino, acelera su construcción. ¿Es posible la sinergia entre producción, inversión (U$S250M) y fiscalización? A continuación todos los detalles.
La Secretaría de Minería de Río Negro verificó en territorio un hito fundamental en el Proyecto Calcatreu -ubicado en la Región Sur, a 85 kilómetros de Ingeniero Jacobacci-: el inicio de la colocación de la membrana del sistema de lixiviación. Esta inspección, realizada el 22 de octubre de 2025, garantiza el estricto cumplimiento de las normativas vigentes.
El acompañamiento técnico se efectuó junto a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la Secretaría de Trabajo. Estas inspecciones conjuntas son clave para asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales, laborales y de seguridad industrial.
Avance sostenido de la obra
La instalación de la geomembrana en la pileta de aguas frescas es la fase previa a la colocación del pad de lixiviación. Esta tarea representa un paso crítico dentro del cronograma de construcción de Minera Calcatreu, con una previsión de entre 40 y 60 días de tareas continuas.
Durante la fiscalización, los organismos provinciales constataron los rigurosos ensayos de soldadura, vacío y presión hidráulica. Estos protocolos son necesarios para certificar la calidad e impermeabilidad del material, cumpliendo con los estándares internacionales de control que exige la industria.
El informe de avance de octubre indica un desarrollo constante en múltiples frentes del proyecto:
- Caminos, polvorines, planta de energía y campamentos alcanzaron el 100% de ejecución.
- La pila de lixiviación muestra un 40% de avance.
- La planta de procesamiento lleva un 25% de ejecución.
- La planta de trituración presenta un 30% de progreso.
Empleo, tema crítico
El proyecto reafirma su compromiso con el desarrollo regional y la mano de obra local. Actualmente, Calcatreu emplea a 85 trabajadores directos y experimenta un crecimiento mensual. La empresa se encuentra cerca de alcanzar el 80% de empleo rionegrino, cumpliendo con la prioridad establecida por ley.
Desde el gobierno aseguran que el impacto económico en la red de proveedores es significativo. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, las compras locales y provinciales sumaron 8.386 millones de pesos. De esta cifra, más de 1.500 millones de pesos correspondieron específicamente a comercios de Ingeniero Jacobacci, generando una clara derrama regional.
Una fiscalización laboral reciente por parte de la Secretaría de Trabajo confirmó el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y condiciones laborales, destacando la capacitación permanente del personal y el funcionamiento del comité mixto de salud y seguridad.
Proyecto controlado
La transparencia y la participación comunitaria integran el modelo minero provincial. En septiembre, la provincia realizó el segundo muestreo participativo de aguas. En esta actividad participaron activamente organismos técnicos, comunidades originarias y entidades educativas, reforzando el monitoreo ambiental.
Como parte del programa de control ambiental supervisado por la provincia, la empresa instaló una estación meteorológica automática y llevó a cabo talleres sobre transporte seguro de cianuro y planes de contingencia.
El Proyecto Calcatreu, con una inversión que puede alcanzar los U$S250 millones, es el primer emprendimiento metalífero en la historia de Río Negro en llegar a la etapa de construcción. Con verificación técnica continua, generación de empleo y avances constantes, marca un punto de inflexión hacia una minería moderna, segura y sostenible en la Región Sur.
Fuente: gobierno de Río Negro
