Cómo será la mega planta fraccionadora que industrializará el gas de Vaca Muerta en Río Negro

Cuando se habla del megaproyecto Argentina LNG —encabezado por YPF en asociación con gigantes como la árabe XRG y ENI— los reflectores suelen apuntar a los imponentes buques licuefactores que se instalarán mar adentro. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión para la economía de la provincia de Río Negro estará asentado en tierra firme: la construcción de una monumental planta fraccionadora de gas en la costa atlántica.

Este componente crítico de la infraestructura, que se montará en la zona de Punta Colorada (Sierra Grande), no se trata solo de un paso logístico previo a la exportación de Gas Natural Licuado (GNL). Representa el salto cualitativo de la provincia hacia la industrialización en origen , permitiendo capturar el inmenso valor de los componentes más pesados que viajan desde el corazón de la Cuenca Neuquina.

La "sopa" de Vaca Muerta y el poliducto exclusivo

Para entender la importancia de esta planta, hay que mirar el diseño de la red de transporte. El fluido extraído del shale neuquino es un gas "rico" o "húmedo" (lo que en la jerga se conoce como "sopa"), ya que viene acompañado de líquidos de alto valor comercial.

Para evacuar esta producción, el proyecto no solo contempla el gasoducto más grande de la Argentina (de 48 pulgadas y 520 kilómetros de extensión) que llevará el gas metano hacia los buques licuefactores a 7 kilómetros de la costa. En paralelo, y como uno de los grandes logros de la negociación provincial, se construirá un poliducto de 22 pulgadas y 526 kilómetros de extensión.

Este segundo caño, con capacidad para transportar 15.000 toneladas diarias (triplicando la capacidad actual del país), será el encargado de llevar los líquidos asociados directamente hasta las puertas de la nueva planta fraccionadora rionegrina.

GNL LGN proyecto barcaza barco buque gas natural licuado.jpg La Legislatura rionegrina tratará el proyecto que declara de interés público a Argentina LNG

Qué hará la planta y por qué es clave

Considerada desde ya como la instalación de fraccionamiento más grande de la Argentina, su función será procesar los líquidos del gas natural (LGN) recibidos por el poliducto para separar térmicamente sus componentes:

Propano y Butano: Insumos fundamentales tanto para el mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) —vital para el abastecimiento doméstico y regional— como para la industria química.

Gasolinas naturales: Altamente demandadas en el mercado internacional y local para la refinación y producción de combustibles.

Al realizar este proceso de separación en la propia costa atlántica, se optimiza la logística de exportación y se garantiza la pureza técnica del gas seco que finalmente será licuado a -162 °C en los barcos para su despacho global.

El nacimiento de un Polo Petroquímico

El impacto de la planta fraccionadora trasciende la balanza comercial energética (que proyecta exportaciones por USD 10.000 millones anuales). La disponibilidad de estos líquidos a gran escala en Sierra Grande sienta las bases reales para el desarrollo de un nuevo polo petroquímico en la Patagonia.

La radicación de industrias de base orientadas a la producción de polímeros, plásticos y otros derivados generará un ecosistema productivo que diversificará la matriz económica de Río Negro, multiplicando los puestos de trabajo directo e indirecto mucho más allá de la etapa de construcción.

A esto se le suma un impacto fiscal directo: una vez que el proyecto entre en operación comercial, el Estado rionegrino percibirá un Aporte Comunitario anual estimado en USD 24 millones durante toda la vida útil del complejo.