Desafíos para Argentina: exportaciones mineras suben, pero brecha con Chile y Perú persiste

Concentración exportadora: Santa Cruz y San Juan explican el 70% del total minero nacional en 2025.

La mineria de Argentina cerró 2025 con cifras que marcan un antes y un después. Según el Reporte Minero de INVECQ – enero 2026, las exportaciones mineras totalizaron US$ 6.037 millones, un incremento del 70% en la última década y el valor más alto de la historia del rubro. Este desempeño representó el 6,9% del total exportado por el país, impulsado principalmente por el oro y el emergente litio .

A pesar de estos avances, el informe de la consultora INVECQ alerta sobre una brecha estructural persistente. Las exportaciones mineras equivalen a menos del 1% del PBI argentino, mientras que en naciones mineras consolidadas como Chile, Perú, Australia y Canadá e ste porcentaje oscila entre el 10% y el 18%.

Argentina posee recursos geológicos de primer nivel, pero la conversión en desarrollo económico sostenido enfrenta obstáculos institucionales y regulatorios.

Oro lidera; litio acelera y cobre retrocede

A la hora de analizar la composicion de las exportaciones de Argentina, el oro se mantiene como pilar indiscutido. Este mineral generó US$ 4.078 millones en 2025, equivalente al 68% del total minero exportado (datos del Reporte INVECQ y Secretaría de Minería).

El litio, por su parte, experimentó una transformación radical: pasó de explicar apenas el 2% hace diez años a cerca del 15% actual, con ingresos cercanos a US$ 905 millones, según reportes oficiales.

En contraste, el cobre perdió protagonismo. Desde los años noventa, cuando representaba cerca del 70% de las exportaciones mineras, su peso cayó drásticamente tras el cierre de Bajo de la Alumbrera en 2018. Hoy Argentina permanece prácticamente fuera del mapa cuprífero global, pese al potencial geológico.

A nivel provincial, Santa Cruz y San Juan dominan el ranking exportador con US$ 2.104 millones y US$ 1.612 millones respectivamente en 2025, lo que equivale al 40% y 30% del total nacional. En estas jurisdicciones, las ventas mineras superan el 80% del total exportado provincial, evidenciando una dependencia significativa del sector.

image

Inversiones en exploración y el impulso del RIGI

Siguiendo el Reporte INVECQ, la exploración minera alcanzó casi US$ 493 millones en 2024, con distribución clara hacia minerales estratégicos: cobre (40,58%), oro (27,52%) y litio (25,74%). Este giro refleja el interés creciente por metales críticos para la transición energética.

El pipeline incluye 310 proyectos mineros metalíferos, aunque solo 48 se encuentran en etapas avanzadas. INVECQ subraya que “el potencial no se desarrolla por sí solo” y requiere políticas activas.

Las proyecciones resultan optimistas: el escenario base estima exportaciones de US$ 25.700 millones hacia 2035, con el cobre concentrando casi el 68% de los US$ 32.000 millones en inversiones previstas entre 2025 y 2033.

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) juega un rol clave. De los proyectos aprobados por US$ 16.722 millones, el 38% corresponde a minería. Además, cinco iniciativas mineras adicionales esperan evaluación y podrían sumar cerca de US$ 30.000 millones más.

image

Empleo de calidad y salarios por encima del promedio

Siguiendo el Reporte INVECQ, el impacto social resulta positivo. El empleo minero directo creció de 22.400 trabajadores en 2009 a aproximadamente 37.000 en 2025.

La tasa de informalidad se ubica en apenas 1,3%, muy por debajo del promedio nacional, y los salarios equivalen a 3,7 veces el salario registrado promedio.

Desafíos pendientes

INVECQ concluye que el avance requiere estabilidad macroeconómica, previsibilidad legal, apertura comercial y fortalecimiento institucional. “No basta con tener recursos para tener minería”, afirma el informe.

La ventana de oportunidad existe gracias a precios internacionales favorables y demanda global de minerales críticos, pero depende de decisiones políticas coherentes.

Todo parece indicar que el sector minero argentino transita un momento decisivo. Los números de 2025 demuestran capacidad de crecimiento, pero la brecha con los líderes regionales persiste. El cobre, el litio y el RIGI podrían ser los catalizadores; el desafío reside en ejecutarlas efectivamente hacia 2035.