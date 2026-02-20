Taca Taca se vuelve más grande y eleva su inversión a U$S 5.250 millones

Taca Taca es el proyecto de cobre en el cual Salta deposita todas sus expectativas.

El gran proyecto de cobre salteño Taca Taca presentó un nuevo informe técnico que eleva las proyecciones de producción y aumenta la inversión estimada a 5.250 millones de dólares, el tercer monto más importante de todos los proyectos mineros que se esperan.

El número anterior era de 3.600 millones y terminó quedando corto tanto por la actualización de algunos costos como por el agrandamiento del proyecto que pasará a producir 40.000 toneladas de cobre más de lo previsto.

Así, en total serán 291.000 toneladas de cobre anuales en el promedio de los primeros diez años, una cifra que a precios actuales representa exportaciones por 3.400 millones de dólares, sin contar el aporte del oro y el molibdeno que se calcula en algo menos que 1.000 millones adicionales.

Taca Taca minería cobre Salta Puna Salteña.jpg El proyecto minero Taca Taca prevé una inversión de US$ 3.500 millones. Es una de las iniciativas de cobre más importantes del país.

“Ha habido un cambio significativo en Argentina en términos de promoción de inversiones. La introducción del RIGI proporciona un marco para invertir en el país y ofrece previsibilidad y estabilidad para las inversiones a largo plazo”, afirmó Tristan Pascall, CEO de la empresa.

“Este informe técnico demuestra la importancia estratégica de Taca Taca como proyecto a corto plazo para la empresa. Los aspectos económicos son sólidos y reflejan el valor creado cuando aplicamos nuestras capacidades internas en la planificación y el desarrollo de proyectos.

Taca Taca es uno de los activos de cobre sin desarrollar más importantes del mundo, y el estudio técnico actualizado reafirma el valor sustancial y el potencial del proyecto como mina de cobre de larga duración con una importante producción de oro”, agregó.

Vida útil extendida y generación de empleo

Por otro lado, la vida útil del proyecto se extendió a los 35 años, pero los especialistas sostienen que podría ser superior. Será la primera mina de cobre en la provincia de Salta y generará hasta 4.000 puestos de trabajo en el pico de construcción, además de alrededor de 2.000 empleos directos durante la etapa operativa.

RIGI, permisos y próximos pasos

La empresa también afirmó que se trata del proyecto con mejores posibilidades de corto plazo de construcción, donde podrían aplicar al RIGI en los próximos meses, ya sin el apuro del vencimiento de la fecha de presentación, que acaba de ser extendida por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Antes de eso, se espera la aprobación de los procesos de evaluación ambiental y los permisos de uso de agua por parte de las autoridades provinciales.

En términos de infraestructura, el proyecto prevé inversiones destinadas a fortalecer la conectividad eléctrica, logística y de transporte en la región, con un impacto en la integración regional y el Corredor Bioceánico Capricornio.