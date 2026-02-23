Minería en Los Menucos: Las claves del control ambiental en Río Negro

Espacios de diálogo entre el Gobierno, empresas y vecinos buscan consolidar la licencia social en el territorio.

En estos dias se llevo a cabo un encuentro informativo en Los Menucos junto a autoridades municipales y representantes de Golden Goose Resources Ltd., titular del proyecto minero Gran Esperanza, actualmente en etapa inicial de exploración de los minerales de plata y oro.

Participaron la Intendente Mabel Yahuar, la legisladora provincial Soraya Yahuar, el Director de Minería de la Región Sur, Gonzalo Adaime, y otros integrantes del equipo minero provincial. Por la empresa asistió Paola López y su equipo técnico.

Durante la jornada, se analizaron los alcances del Expediente Nº 235549/SAYCC/2022 del Registro de la Secretaría General. Este documento resulta fundamental para entender la transición hacia prácticas extractivas más seguras.

image Autoridades de Minería y Ambiente analizan el nuevo marco normativo para la actividad en Los Menucos.

La Secretaría de Minería manifestó su conformidad con el Dictamen Técnico de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, lo que garantiza una visión unificada entre el desarrollo productivo y la preservación del ecosistema.

Un punto central de la discusión fue la implementación de la Declaración Jurada Ambiental. Según las autoridades, este instrumento posee un carácter excepcional.

Su propósito fundamental radica en impulsar la actividad minera bajo una normativa ambiental correcta que responda a las exigencias actuales del mercado global y de la sociedad civil.

Gestión de recursos: Agua y residuos bajo la lupa

La agenda técnica del encuentro priorizó tres ejes críticos que determinan la viabilidad de cualquier proyecto en la zona. Los expertos coincidieron en que los factores ambientales de mayor relevancia para el sector son:

El uso del agua: Un recurso escaso en la estepa rionegrina cuya gestión eficiente resulta innegociable.

Un recurso escaso en la estepa rionegrina cuya gestión eficiente resulta innegociable. La generación de residuos: Tanto domiciliarios como industriales derivados de la operación.

Tanto domiciliarios como industriales derivados de la operación. El material de rechazo: Elementos que requieren una disposición final adecuada para evitar la degradación del suelo.

La integración de estos factores en la planificación estratégica busca reducir la huella operativa y mejorar la relación con las comunidades locales.

image Un 80% de las canteras de piedra laja ya cuenta con Declaraciones Juradas Ambientales vigentes y regularizadas.

Perspectivas para el sector minero

Este encuentro informativo no solo aclaró dudas técnicas, sino que también reafirmó el compromiso de la provincia con la transparencia. La articulación entre las secretarías de Minería y Ambiente permite que los operadores mineros en Los Menucos proyecten sus inversiones con mayor previsibilidad jurídica.

La regularización mediante dictámenes técnicos compartidos asegura que el crecimiento económico de la región no comprometa la integridad ambiental del territorio.

Fuente: gobierno de Río Negro