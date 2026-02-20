Posco acelera en Sal de Oro: la nueva planta de litio que generará 5.000 empleos en 2026

Posco acelera en Sal de Oro: la nueva planta de carbonato de litio estará operativa en 2026.

El proyecto Sal de Oro, ubicado en el Salar del Hombre Muerto -que ocupa unos 588 kms² en el límite septentrional y occidental de las provincias de Catamarca y Salta-, se consolida como un motor estratégico para la minería argentina. Tras una reciente recorrida de autoridades y directivos, se confirmó que la construcción de la planta de carbonato de litio avanza a paso firme con una fecha de finalización prevista para 2026 , mientras el complejo ya sostiene cerca de 5.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.

Durante la visita, el presidente de la compañía, Hyeon Park , junto al ministro de Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión , supervisaron la hoja de ruta productiva y la infraestructura energética que sostiene este crecimiento.

image Impacto regional: el proyecto minero ya genera 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Avance dual: Hidróxido y Carbonato

El proyecto integra un esquema operativo sofisticado que combina procesos tradicionales con innovaciones propias de Posco. Las piletas de concentración de salmuera ya funcionan a pleno y alimentan la línea de hidróxido de litio, producto de alta demanda en la cadena de baterías para vehículos eléctricos.

Paralelamente, la planta de carbonato de litio —en etapa avanzada de obra— representa la expansión estratégica hacia un producto versátil y de mayor valor agregado en el mercado global.

Durante la recorrida, profesionales locales —un ingeniero químico y un ingeniero eléctrico egresados de universidades salteñas— presentaron las etapas del proceso y el diseño operativo. Este detalle resalta la integración de talento regional en un proyecto de escala internacional.

El encuentro también abordó el cronograma de las próximas fases, las instancias regulatorias pendientes y la robusta infraestructura energética que sostiene el crecimiento industrial. Fuentes oficiales del Ministerio de Producción y Minería de Salta confirman que la finalización de la planta de carbonato está prevista para 2026, manteniendo el compromiso de plazos anunciados.

image El ministro Lupión y directivos de Posco supervisan el avance de la obra en el Salar del Hombre Muerto.

Talento local e impacto social

Uno de los puntos destacados de la jornada fue la presentación del diseño operativo a cargo de profesionales salteños. Ingenieros químicos y eléctricos egresados de universidades provinciales lideran las etapas del proceso, evidenciando la integración de talento regional en proyectos de escala internacional.

"La industrialización en origen es la que genera empleo calificado y desarrollo sostenido. El desafío es avanzar con tecnología y previsibilidad", afirmó el ministro Lupión.

image Talento local: ingenieros salteños lideran la puesta en marcha de la producción de hidróxido.

El futuro de la cuenca

Con la combinación de hidróxido operativo y el carbonato proyectado para 2026, Posco Argentina se diferencia en un mercado competitivo al cubrir ambos frentes de la demanda de compuestos grado batería.

Esta aceleración responde a la estrategia de posicionar a la región como un actor clave en la transición energética global, priorizando la creación de una cadena de valor robusta sobre la mera exportación de materia prima.