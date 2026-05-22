Empleos en Vaca Muerta: los roles no técnicos que están con alta demanda

La actividad extractiva en la Patagonia argentina no solo requiere ingenieros y especialistas en perforación. En la actualidad, Vaca Muerta sostiene 37.000 empleos directos , y el panorama a mediano plazo resulta aún más ambicioso. Según las proyecciones para el periodo 2026–2030, el sector sumará 40.000 nuevos puestos de trabajo , lo que consolida a la región como un polo de atracción laboral sin precedentes en el país.

Esta dinámica genera un fenómeno de pleno empleo en zonas clave. Por ejemplo, Neuquén registra un desempleo de apenas el 2,3% , una cifra que contrasta drásticamente con el 7,5% del promedio nacional . Este crecimiento tracciona la necesidad de servicios de soporte, donde los perfiles no técnicos encuentran oportunidades con salarios competitivos y condiciones de contratación estables.

Gastronomía industrial: Alimentar a la energía

El sector de la gastronomía y el catering industrial representa una de las áreas con mayor movimiento. En Neuquén capital ya operan 72 empresas de gastronomía registrada, muchas de las cuales brindan servicios directamente en los yacimientos.

Empresas como Bacssa, Transbox, Luis Arceo, FoodService NQN y Grupo L buscan constantemente cocineros y ayudantes de cocina para cumplir con el régimen roster (modalidad de días de trabajo interno por días de descanso). La escala de operación asombra: Bacssa gestiona 22 comedores (el 70% en la Cuenca Neuquina) y sirve aproximadamente 50.000 comidas mensuales. Por su parte, Transbox maneja 15 comedores y emplea a cerca de 350 personas en sus equipos de cocina.

Para quienes buscan un primer empleo, por ejemplo, los puestos de bachero y lavaplatos en los campamentos del proyecto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) en Río Negro ofrecen una vía de entrada, ya que frecuentemente no requieren experiencia previa.

Hospitalidad y mantenimiento en Añelo

Añelo centraliza la demanda de alojamiento. El Hotel Sol del Añelo publica búsquedas frecuentes para cocineros, mucamas y personal de maestranza. Estos roles resultan críticos para mantener la infraestructura que alberga a la fuerza laboral técnica que llega de todo el país.

En el rubro de limpieza y servicios generales, consultoras como Ceta Capital Humano gestionan personal para tareas de mantenimiento de áreas verdes y riego en instalaciones operativas. Asimismo, el sector privado busca operarios de limpieza para suelos y áreas comunes, con requisitos que incluyen el secundario completo y, en ciertos casos, experiencia previa en el sector industrial. Un dato relevante es que portales como Mitula y Jooble muestran búsquedas activas de mucamas para hotelería en zona petrolera, donde incluso se aceptan postulaciones de candidatos residentes en otras provincias.

Nuevas infraestructuras y logística de servicios

La expansión de los servicios de soporte alcanza niveles industriales de alta complejidad. En abril de 2026, Grupo L inauguró una planta de 1.200 m² en Centenario, la cual integra una lavandería industrial diseñada para abastecer a los campamentos de Vaca Muerta. Este complejo proyecta la producción de 12.000 viandas diarias y cuenta con una escuela de gastronomía interna, lo que garantiza la formación continua de los empleados de servicios.

Finalmente, la actividad comercial en las rutas de acceso también crece. En localidades como Chichinales, se demandan perfiles para la supervisión de tiendas en estaciones de servicio, donde las tareas principales incluyen el control de stock y la gestión de ventas bajo modalidad full time.

image La gastronomía industrial en campamentos petroleros demanda cocineros bajo el exigente régimen rotativo. jorgesoto.com.ar

Estimaciones salariales y canales de postulación

Si bien las fuentes no especifican montos nominales exactos, el contexto de pleno empleo en Neuquén (2,3% de desocupación) y la alta demanda de servicios sugieren esquemas de salarios competitivos diseñados para atraer personal a zonas remotas.

Para postularse, los interesados pueden enviar su perfil directamente al correo [email protected] o cargar su CV en portales de empleo como CompuTrabajo, Jooble, Mitula y Vaca Muerta Info. Adicionalmente, la recomendacion de los especialistas es seguir las vacantes publicadas por grandes operadoras y consultoras de recursos humanos en Linkedin.

Listado de puestos abiertos