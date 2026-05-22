Vaca Muerta: más de 100 pymes neuquinas participaron de rondas de negocios con operadoras y empresas de servicios

La jornada apuntó a generar contactos directos entre pymes neuquinas y grandes compañías del sector energético.

En medio de la expansión de Vaca Muerta, el gobierno de Neuquén volvió a llevar adelante instancias de vinculación entre empresas locales y jugadores de la industria energética. Más de un centenar de pymes certificadas participaron esta semana de una ronda de negocios organizada por el Centro PyME-ADENEU , donde mantuvieron reuniones con áreas de compras y contrataciones de compañías como Chevron, Halliburton, TotalEnergies y AESA.

De acuerdo a información oficial, la iniciativa se enmarca en la estrategia provincial para priorizar e incrementar la participación de proveedores neuquinos dentro de la cadena de valor del petróleo y el gas, en un contexto donde la mayor actividad en la cuenca neuquina también eleva la demanda de servicios industriales, construcción, logística y mantenimiento.

Según indicaron desde el organismo, participaron alrededor de 120 empresas locales certificadas bajo la Ley 3.338, normativa que apunta a promover la contratación de bienes y servicios neuquinos por parte de operadoras y compañías de servicios especiales.

WhatsApp Image 2026-05-22 at 11.17.10 Vaca Muerta: proveedores locales participaron de encuentros con compañías petroleras y de servicios

Un puente entre las operadoras y las empresas locales

La jornada se realizó en el auditorio del Centro PyME-ADENEU y tuvo un formato de reuniones directas entre representantes de compras corporativas y proveedores seleccionados en función de rubros y necesidades específicas.

La gerente general del organismo, Anabel Lucero Idizarri, explicó que las empresas venían reclamando más espacios de esta índole, más allá de las vinculaciones que suelen darse durante grandes eventos de la industria. “Generalmente este tipo de espacios los acoplábamos a otras ferias y exposiciones donde también acompañamos a las pymes certificadas, como la Argentina Oil and Gas”, señaló. Sin embargo, indicó que desde el sector de Energía y Minería del Centro PyME comenzaron a trabajar en encuentros con mayor frecuencia debido al interés creciente de las firmas locales.

Detrás de esa demanda aparece un escenario cada vez más competitivo dentro de Vaca Muerta, donde muchas pymes buscan ingresar por primera vez al circuito de proveedores de grandes operadoras o ampliar contratos ya existentes.

Cómo se definieron las reuniones

La dinámica del encuentro se organizó a partir de los rubros y servicios requeridos por las compañías participantes. Según explicaron desde el Centro PyME-ADENEU, AESA, TotalEnergies, Halliburton y Chevron enviaron previamente sus áreas de interés y necesidades de contratación.

Con esa información, la agencia elaboró un listado de proveedores certificado y luego cada empresa seleccionó alrededor de 30 pymes.

Cómo participar

Para formar parte de estas actividades y acceder a programas de asistencia técnica y de desarrollo de proveedores, es necesario que las pymes neuquinas se certifiquen.

Aquellas firmas quieran busquen conocer los requisitos y el procedimiento para certificar pueden acceder a la página web del Centro PyME-ADENEU: www.adeneu.com.ar.

El desafío de ganar lugar en la cadena de valor

Para varias de las empresas participantes, el principal valor de la jornada estuvo en la posibilidad de acceder directamente a referentes de compras y conocer los requisitos internos de contratación.

Carlos Rikemberg, de C.A.R. Ingeniería y Construcción, aseguró que el encuentro con Chevron les permitió interiorizarse sobre la metodología de trabajo de la compañía. “Para nosotros significa mucho que nos empiecen a conocer”, afirmó el empresario, cuya firma trabaja en montaje, pintura y soldadura industrial desde hace más de 30 años.

En el caso de Conagro SA, dedicada a la construcción civil, el objetivo estuvo puesto en abrir nuevas relaciones comerciales. “Tuvimos reuniones con Chevron y con AESA y nos sirvió porque eran dos clientes con los que buscábamos contactarnos”, sostuvo Jorge Perino, representante de la empresa.

La necesidad de generar contactos directos también fue resaltada por Silvana Huenchuman, responsable administrativa y comercial de Ferrere e Hijos, quien valoró la posibilidad de ponerle “cara” a los sectores encargados de compras y contratos dentro de las grandes compañías.

Las operadoras amplían su base de proveedores

Desde las empresas participantes también destacaron el valor operativo de las rondas. Bárbara Álvarez, referente del departamento de Contratos de TotalEnergies, sostuvo que la actividad permitió actualizar información sobre proveedores y servicios disponibles en Neuquén.

"Las rondas significaron una experiencia enriquecedora en donde pudimos interactuar con proveedores, donde actualizamos servicios y ampliamos nuestra base de datos y nos pudimos llevar una imagen más nutritiva de cada uno de nuestros apoyos en los servicios que contratamos, así que agradecidos al Centro PyME que organizó este gran evento”, dijo.

En tanto, Vanesa Sosa, líder de Compras de Halliburton, remarcó que además de detectar potenciales nuevos proveedores, pudieron identificar servicios adicionales ofrecidos por empresas con las que la compañía ya trabaja.