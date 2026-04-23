Oil and Gas: el 46% de las pymes neuquinas certificadas absorben los contratos

Según el último informe del Centro PyME-ADENEU, autoridad de aplicación de la Ley 3.338, el 46 por ciento de los montos contratados de la industria del Oil and Gas fueron absorbidos por las pymes neuquinas certificadas en el segundo semestre de 2025.

Como parte de la estrategia para mejorar los niveles de contratación a los Proveedores Neuquinos Certificados y, en particular mejorar su competitividad, el Centro PyME-ADENEU implementa el Programa de Desarrollo de Proveedores.

El desarrollo de proveedores neuquinos

Dentro de lo que establece la Ley de Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquina (N° 3.338), los sujetos obligados por la normativa deben establecer e informar al Centro PyME-ADENEU su plan anual de desarrollo de proveedores.

Presentadas las declaraciones juradas correspondientes a febrero, los sujetos obligados informaron que desarrollarán durante este año alrededor de 200 pymes neuquinas certificadas.

El desarrollo de proveedores locales permite mejorar la capacidad operativa y de gestión de la cadena de valor y busca generar competencia local en aquellos rubros y servicios donde no existe oferta suficiente.

Pymes Vaca Muerta Neuquén trabajador petrolero operario.jpg Los sujetos obligados informaron que desarrollarán durante este año alrededor de 200 pymes neuquinas certificadas.

¿Cómo funciona el programa?

En su presentación, los sujetos obligados por la ley deben informar un mínimo de tres empresas certificadas a desarrollar, detallando qué áreas se abordarán, previo diagnóstico.

La metodología de trabajo puede efectivizarse mediante capacitaciones, asistencias técnicas y/o consultorías que contribuyan a mejorar la competitividad de sus actuales o potenciales proveedores locales.

Algunos de los ejes más recurrentes que los sujetos obligados prevén abordar, según las presentaciones recepcionadas este año, son: implementación de sistemas de gestión y de normas de calidad, mejora de procesos y acceso al financiamiento.

Alianzas estratégicas

Con la articulación del Centro PyME-ADENEU se lleva a cabo la implementación de asistencias técnicas para empresas neuquinas certificadas, en alianza con empresas operadoras.

Pan American Energy y Pampa Energía se encuentran en etapa de implementación de asistencias técnicas, sin costo para los proveedores certificados seleccionados, para que mejoren algún área específica de la empresa.

En algunos casos, las pymes neuquinas certificadas complementaron la asistencia técnica con la línea de crédito del Consejo Federal de Inversiones (CFI), denominada Cadenas de Valor.

Con Vista Energy, el Centro PyME-ADENEU coordinó visitas a yacimiento de empresas dedicadas a la realización de obras eléctricas y, además, se trabaja en la vinculación con proveedores neuquinos certificados que cuenten con capacidad de desarrollo y producción de productos químicos.

En la actualidad son más de 800 las empresas neuquinas certificadas. El trámite de certificación se realiza ante el Centro PyME-ADENEU –Ministerio de Economía, Producción e Industria-, sin costo y de manera online. Para conocer los requisitos y el procedimiento de certificación, comunicarse al correo electrónico [email protected].