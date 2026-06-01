¿Dónde está Argentina en el ranking de las potencias petroleras y a qué lugar podría aspirar?

Otro de los fenómenos del cierre del Estrecho de Ormuz por la guerra en Medio Oriente es que Argentina se vio beneficiada en el ranking de los máximos productores de petróleo del mundo, al escalar unas cuantas posiciones.

Según los datos de abril relevados por la consultora Economía & Energía, si se cuenta tanto la producción de petróleo como la de líquidos , Estados Unidos quedó en primer lugar por mucha diferencia con unos 24 millones de barriles día equivalentes.

En segundo puesto está Rusia con 10,3 millones de barriles, otro de los ganadores del conflicto. Ya entre los perdedores, el último lugar del podio es para Arabia Saudita que, tras perder 2,4 millones de barriles respecto a abril del 2025, quedó con una producción de 8,3 millones.

Crecer en materia petrolera

Cuarta está Canadá con 6,3 MMbbl/d a partir de sus Oil Sands no convencionales que tienen un costo de extracción bastante más alto que Estados Unidos y que Vaca Muerta, pero aun así lograr consolidarse en el mercado mundial con un crudo pesado que es exportado en su mayor parte.

Caso contrario sucede con China, que la totalidad de sus 5,4 MMbbl/d que la dejan en el quinto lugar lo utiliza para su consumo interno y aun así es el principal importador de hidrocarburos del mundo.

p08-vaca-muerta-torre-shale-oil.jpg El shale oil sigue marcando el pulso de Vaca Muerta.

Brasil es otro de los ganadores del conflicto que logró desplazar a varios pesos pesados del mundo árabe y se quedó con el sexto lugar en abril a partir de sus 4,9 MMbbl/d que vienen mayoritariamente del bloque offshore denominado Presal.

Con 4,1 MMbbl/d figura Irán en el séptimo puesto, también afectado por la guerra con una caída del 13% en sus volúmenes, pero no tanto como sus vecinos. De todos modos, es probable que los números de mayo sean mucho peores cuando empiece a registrarse el bloqueo efectuado por Trump que al principio no regía.

El mayor afectado hasta el momento en el ranking es Emiratos Árabes Unidos, que en abril vio como su producción se redujo en un 39% y quedó apenas en 2,7 MMbbl/d para ocupar la octava posición.

Argentina buscan escalar posiciones

Ya más atrás figuran Kazajistán (2,2 MMbbl/d), Noruega (2,1 MMbbl/d), México (1,8 MMbbl/d), Nigeria (1,7 MMbll/d), Argelia (1,5 MMbbl/d), Libia (1,4 MMbbl/d) e Irak (1,2 MMbbl/d tras un desplome gigante del 72%).

Recién ahí entra Argentina en el puesto 16 (con 1,1 MMbbl/d al contabilizar los líquidos además del petróleo), prácticamente al mismo nivel que Venezuela, Angola e India y curiosamente por encima de Kuwait y Qatar, aunque solamente por la caída del 78% y 90% que sufrieron en cada caso estos últimos dos países.

Hacia adelante, si bien es esperable que Qatar y Kuwait se recuperen, se espera que Argentina más que duplique sus volúmenes. Con lo cual, es muy probable que se meta en el top 10 de cara a unos pocos años o que al menos dispute ese lugar cabeza a cabeza.