Subsidio al gas en Argentina: ¿qué hogares siguen con el 75% de cobertura?

El Gobierno Nacional decidió sostener el esquema de asistencia para los sectores de menores recursos. A través de la Resolución 121/26 , la Secretaría de Energía de la Nación oficializó la extensión de la bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo de gas natural y propano por redes.

Esta medida rige específicamente para el mes de junio de 2026 . El beneficio impacta directamente en los usuarios validados en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) . Con este movimiento, el Palacio de Hacienda busca dar previsibilidad en el inicio del periodo de mayor demanda estacional.

La normativa asegura que el subsidio total al gas para estos beneficiarios alcance el 75%. Este número surge de combinar el 50% de la bonificación general del Decreto 943/25 con el 25% adicional prorrogado. La decisión refleja una "neutralidad activa" del Estado ante la presión sobre los precios finales.

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Impacto en las boletas de luz y beneficiarios

El alcance de la resolución no se limita únicamente al fluido gaseoso. Para la energía eléctrica, la Secretaría elevó la bonificación extraordinaria al 11,97% durante junio. De esta manera, el subsidio para el consumo base de electricidad se ubica en el 62%.

Los sujetos alcanzados por esta protección estatal incluyen:

Hogares con ingresos de hasta 3 canastas básicas totales .

Entidades de Bien Público.

Clubes de Barrio y de Pueblo.

Organizaciones sin fines de lucro sobre la totalidad de su consumo.

La Secretaría de Energía fundamentó la prórroga como una herramienta para proteger a los sectores vulnerables ante cambios bruscos de precios. El organismo evalúa periódicamente las necesidades de los usuarios para calibrar estas bonificaciones. Todo el proceso se enmarca en el principio de gradualidad que rige al sistema SEF.

El rol del sistema focalizado SEF

Desde su creación mediante el Decreto 943/25, el SEF reemplazó al anterior esquema de subsidios generalizados. El objetivo del cambio fue diferenciar los niveles de ingresos para otorgar una protección efectiva. La gestión actual sostiene que este sistema permite administrar los recursos públicos de forma sostenible.

En la práctica, la resolución de junio funciona como un amortiguador social. Mientras el midstream y la producción en Vaca Muerta demandan señales de precios claros, el consumo residencial de bajos ingresos requiere un esquema de transición. La política energética parece encontrar en estas prórrogas mensuales el equilibrio entre la caja fiscal y la paz social.

La medida garantiza que, mientras el Estado ajusta los cuadros tarifarios generales, los hogares del segmento SEF no sufran el impacto pleno del mercado. La Secretaría de Energía continuará monitoreando el comportamiento del consumo para determinar si estas bonificaciones extraordinarias se mantendrán durante el resto del invierno.