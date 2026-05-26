Vaca Muerta tracciona: Norpatagonia, el único polo de empleo privado en la Argentina

En un país donde el empleo privado registrado cayó 3,2% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 , dos provincias desafiaron la tendencia y crecieron: Neuquén, con una suba de 5,8%, y Río Negro, con 2,9% . El dato surge de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y confirma que la Norpatagonia -apalancada en Vaca Muerta - opera como un caso de excepción dentro de un mapa laboral nacional en retroceso.

El período analizado coincide con uno de los tramos de mayor complejidad macroeconómica para la Argentina, marcado por el ajuste fiscal del gobierno nacional y la contracción del mercado interno. En ese contexto, la mayoría de las jurisdicciones perdió empleo formal: los retrocesos van desde el -0,1% en San Juan hasta el -12,0% en La Rioja y el -15,7% en Santa Cruz, según datos del IERAL, el centro de estudios de la Fundación Mediterránea .

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Vaca Muerta y el efecto derrame

El crecimiento del empleo en Neuquén y Río Negro no es generalizado, sino que responde a sectores específicos con ventajas competitivas, en lo que un informe del IERAL describió como una "economía en ajuste con oportunidades muy focalizadas".

La producción de crudo en Vaca Muerta trepó un 35,5% interanual en enero de 2026, con una producción cercana a los 900.000 barriles diarios y en carrera por superar el millón antes de fin de año. Ese dinamismo energético impacta en toda la cadena productiva regional.

La formación no convencional genera más de 100.000 puestos directos e indirectos en Neuquén, con proyecciones de crecimiento para 2026. El fenómeno, conocido como "efecto derrame", implica que el crecimiento de un sector dinámico impacta en otros rubros como servicios, logística e industria, y Neuquén es uno de los pocos lugares donde ese efecto se verifica de manera clara.

Río Negro, por su parte, complementa ese rol energético con una agenda productiva propia. Según el gobernador Alberto Weretilneck, la clave está en la diferenciación de roles: "Neuquén produce energía, Río Negro industrializa, conecta y exporta".

image Con 1,3% de desocupación en el cuarto trimestre de 2025, Río Negro figura entre las provincias con mejor desempeño laboral.

Los números de Río Negro

El crecimiento del empleo privado registrado en Río Negro suma más de 3.200 puestos formales en el período analizado, según la Secretaría de Trabajo. El indicador se consolida junto a otros datos positivos: según el INDEC, en el cuarto trimestre de 2025 la provincia registró una desocupación del 1,3%, una de las más bajas del país.

Solo Neuquén y Río Negro mostraron mejoras significativas en la generación de puestos de trabajo formales hacia fines de 2025, lo que refleja el impacto directo del dinamismo energético regional.

Weretilneck reconoció los avances, pero también marcó los límites del dato: "No nos conformamos. Sabemos que todavía falta mucho para que los beneficios lleguen a todos los rionegrinos y rionegrinas en su vida diaria. Por eso seguimos empujando, para que el desarrollo se transforme en más empleo, más oportunidades y más bienestar para cada familia".

image Vaca Muerta genera más de 100.000 puestos directos e indirectos y tracciona a toda la Norpatagonia.

Una señal consistente, con desafíos pendientes

Leídos en conjunto, los indicadores muestran una tendencia: Río Negro sostiene el empleo privado, mantiene niveles de desocupación bajos y genera nuevos puestos formales, aun en un escenario nacional adverso. El crecimiento de Río Negro está vinculado a actividades industriales, servicios y cierta diversificación productiva, que le permitió sostener puestos de trabajo en un contexto complejo.

El desafío que marca la propia conducción provincial es la traducción de esos números en la economía cotidiana: comercios con mayor actividad, empresas que contraten, obras que movilicen cadenas productivas y familias que sientan el crecimiento en su vida diaria. La Norpatagonia tiene el viento a favor; la pregunta es si ese impulso alcanza para llegar a todos.

FUENTE: gobierno de Río Negro y Fundación Mediterránea