De la fruta a exportar Vaca Muerta: cómo Río Negro busca convertirse en la nueva potencia petrolera

La secretaria de Energía de Río Negro, Andrea Confini , expuso la hoja de ruta energética de la provincia durante la audiencia pública por el Gasoducto San Matías , que irá desde Tratayén, en la provincia de Neuquén, hasta San Antonio Oeste, Río Negro. Ante vecinos, empresarios, sindicatos y legisladores, la funcionaria trazó un panorama ambicioso sobre el futuro en el que la provincia dejará de ser un actor secundario para convertirse en un nodo clave para la exportación de los recursos de Vaca Muerta. La decisión política del gobernador Alberto Weretilneck busca capitalizar el Golfo San Matías y generar las condiciones jurídicas para anclar inversiones.

Confini detalló tres iniciativas de infraestructura de transporte de hidrocarburos que cambiarán la matriz productiva provincial. El primero es el proyecto VMOS , diseñado para transportar petróleo desde la Cuenca Neuquina hasta las costas de Sierra Grande. Esta obra está en plena construcción y entrará en producción a mediados del año 2027.

El segundo frente corresponde a la empresa Southern Energy, orientado a la exportación de Gas Natural Licuado (GNL). La firma utilizará el gas remanente del sistema del gasoducto San Martín para producir GNL a partir de mediados del próximo año. Luego, se nutrirá de gas de Vaca Muerta. Para ello hoy la Provincia debate el estudio de impacto ambiental por la construcción de un gasoducto dedicado. Esta infraestructura permitirá exportar seis millones de toneladas anuales mediante dos barcos factoría instalados en el golfo.

caños gnll

Finalmente, YPF lidera el proyecto más ambicioso de la cartera de GNL. La petrolera estatal planea exportar 12 millones de toneladas en una primera etapa, con la utilización de buques de mayor envergadura. La obra incluye un nuevo gasoducto dedicado, el más grande de la historia para la Argentina, el desarrollo de un poliducto para exportar etano, butano y propano, además de la construcción de una planta de separación y fraccionamiento cerca de Fuerte Argentino.

El impacto derrame: 15.900 millones en pymes locales

El desarrollo del shale requiere una cadena de valor robusta. La provincia cuenta en la actualidad con un registro de 490 proveedores rionegrinos. Muchas de estas empresas ya prestan servicios para los proyectos VMOS y Southern Energy.

La funcionaria ilustró el impacto económico territorial con datos duros. La firma Minicic, integrante del primer anillo de contratistas de VMOS, contrató a pymes provinciales por 15.900 millones de pesos. Este volumen de capital inyecta dinamismo en las ciudades y genera un círculo virtuoso de consumo interno que eleva la calidad de vida.

En el plano laboral, la gestión rionegrina articuló planes de capacitación técnica con la UOCRA y la Secretaría de Trabajo. El proyecto VMOS absorbió a 500 trabajadores sin experiencia previa. Este personal adquirió conocimientos, sumó certificaciones y alcanzó la categoría de oficiales de construcción.

VMOS PUERTO 2

Río Negro capitalizó los cuellos de botella del midstream neuquino y supo ofrecer el marco de estabilidad que sedujo a las grandes operadoras, según destacó la secretaria de Energía. La Provincia no solo busca cobrar peajes por el transporte de hidrocarburos. El gobierno exige transferencia tecnológica, demanda la contratación de mano de obra local y proyecta una economía de servicios logísticos capaz de transformar la demografía de su costa atlántica.

Convivencia productiva y matriz ambiental

Río Negro sostiene un ecosistema económico diverso, anclado en el turismo, la pesca, la agricultura y la exportación de frutas. Confini descartó de plano que la nueva actividad hidrocarburífera reemplace a estos sectores históricos. Como ejemplo práctico, citó el área Estación Fernández Oro en Allen. Allí, la extracción de gas y petróleo convive en armonía productiva con las chacras de peras y manzanas.

En materia de sustentabilidad, las operadoras apadrinan proyectos de conservación ambiental. Southern Energy respalda "Los cinco grandes", una iniciativa orientada a preservar la fauna marina —como ballenas, orcas, tiburones y lobos marinos— desde El Cóndor hasta Sierra Grande. De igual modo, VMOS impulsa acciones en Puerto Lobos, e YPF hace lo propio en conjunto con el CIMAS.

San Antonio como nuevo polo portuario

La logística de exportación requerirá mano de obra hiperespecializada en el corto plazo. El gobierno provincial avanza en un acuerdo para crear un instituto técnico destinado a calificar a los futuros operadores de los buques metaneros. Además, el programa "Río Negro bilingüe" facilita el aprendizaje del idioma inglés. Esta herramienta preparará a los trabajadores locales para interactuar con las tripulaciones extranjeras.

El puerto de San Antonio Este jugará un rol operativo fundamental. Cuando el proyecto de Southern Energy comience a exportar a mediados de 2027, el golfo recibirá un barco por día para cargar GNL. La terminal marítima proveerá el suministro logístico y el amarre necesario para las embarcaciones de apoyo. Toda esta dinámica convertirá a San Antonio Este en un polo de generación de empleo a gran escala. Ante este escenario, la funcionaria instó a las pymes locales a prepararse para ingresar como proveedoras de segundo y tercer anillo de la industria petrolera.