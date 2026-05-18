VMOS: Río Negro acelera su salto energético y busca proveedores en Valle Medio

Representantes locales analizan oportunidades en las Estaciones de Bombeo 1 y 2 del proyecto VMOS.

El Gobierno de Río Negro concretó un nuevo encuentro de desarrollo de proveedores vinculado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) . La actividad se desarrolló en el Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales (CEAER) de Choele Choel.

Autoridades provinciales, cámaras empresarias y referentes institucionales del Valle Medio participaron activamente. El objetivo principal consistió en acercar información detallada sobre los avances de la iniciativa y las oportunidades concretas que genera para el entramado productivo regional. La convocatoria surgió de una articulación entre el CEAER , VMOS y la Secretaría de Energía y Ambiente de la provincia.

La agenda se centró en tres ejes fundamentales:

Los proyectos energéticos que impulsa la provincia.

que impulsa la provincia. Los avances específicos del proyecto VMOS .

. El alcance de las obras en las Estaciones de Bombeo 1 y 2.

Los participantes accedieron a datos técnicos y estratégicos de primera mano. Además, la jornada incluyó un espacio abierto de intercambio que permitió resolver dudas y explorar posibles colaboraciones. Esta instancia refuerza el compromiso provincial con la participación local en los grandes desarrollos energéticos.

“Más desarrollo local”

Las autoridades buscan ampliar la participación de trabajadores y proveedores locales en las distintas regiones de la provincia. En esta oportunidad, el foco apuntó al Valle Medio.

El Valle Medio ofrece ventajas competitivas claras para integrarse a la dinámica de VMOS: logística estratégica, experiencia en servicios y una red empresarial consolidada. Las autoridades destacaron que la región puede proveer bienes y servicios de alto valor agregado a las operaciones del proyecto.

Expertos presentes señalaron que la participación temprana en estas instancias permite a las empresas locales adaptar sus procesos, capacitar personal y establecer alianzas estratégicas.

El encuentro generó un espacio concreto para vincular actores locales con las nuevas demandas que el desarrollo energético genera. La presencia de representantes de distintas localidades demostró el alto interés regional por acompañar este proceso y prepararse para los desafíos futuros.

Río Negro en marcha hacia un futuro energético

Con acciones como esta, la provincia consolida una línea de trabajo sostenida: informar, consultar e involucrar a los actores sociales y productivos. El propósito es que las comunidades se anticipen, se ordenen y generen las condiciones necesarias para transformar las inversiones en oportunidades reales.

Fortalecer las instituciones locales permite que el impacto positivo de las grandes inversiones quede en Río Negro. Esto se traduce en más empleo de calidad, mayor desarrollo regional y consolidación de la matriz productiva provincial.

El proyecto VMOS representa uno de los pilares del salto energético rionegrino. Su desarrollo impulsa no solo la extracción y transporte de hidrocarburos, sino toda una cadena de valor que incluye ingeniería, construcción, mantenimiento, logística y servicios especializados.