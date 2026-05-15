La exportación de gas a Brasil empieza a tomar vuelo: las rutas que se analizan y las inversiones proyectadas

El sueño de exportar gas a Brasil está cada vez más cerca de hacerse realidad. Según pudo saber +e, en el último año se fueron logrando grandes avances en las distintas reuniones celebradas entre todas las partes involucradas y se esperan importantes anuncios en el segundo semestre del año.

En ese marco, la OLACDE (Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía) presentará un informe en Sao Pablo a fin de mayo donde analizará las rutas que generan mayor consenso entre los países involucrados y los desafíos que todavía hay que superar.

El organismo estuvo asistiendo a los países de la región en materia de infraestructura, regulación, y planeamiento, a partir de lo cual expondrá sus conclusiones en este encuentro que podría tener la presencia de la CAF, otro organismo internacional con fuerte interés en financiar las obras necesarias.

Reversión Gasoducto Norte Techint Sacde soldadura 100 Kilómetros (1).jpeg La reversión del Gasoducto Norte será un eje vital para que el gas de Vaca Muerta llegue a Brasil.

El sustituto de Bolivia

Frente a la caída de producción de Bolivia, la mayor oferta gasífera provendría de Vaca Muerta, aunque una parte menor podría aportar el Presal brasileño. “El problema es que el gas del Presal es muy sucio porque viene con mucho dióxido de carbono y eso encarece su acceso al sistema. Además, necesita nuevos gasoductos submarinos y se utiliza mayoritariamente para mantener la presión de los yacimientos y así maximizar la producción de crudo que es mucho más rentable”, explica un analista.

Más allá del consumo de Brasil, OLACDE también observa una demanda interesante no satisfecha en el norte de Argentina, el norte de Chile, Bolivia y Paraguay. A 2035, se calcula que Brasil tendría una demanda de 101 MMm3/d (48% más que ahora), Paraguay de 10 MMm3/d (hoy en cero), Bolivia de 15 MMm3/d (similar a la actual, pero en vez de abastecerse localmente podría ser importada desde Vaca Muerta) y Antofagasta de 5 MMm3/d (casi el doble de lo actual).

El monto necesario para construir la infraestructura ideal para una interconexión completa regional asciende a unos 18.000 millones de dólares, pero con cifras mucho menores ya podrían empezar a reflejarse flujos importantes.

gas-natural-e-hidrocarburos- YPFB Bolivia trabajador.jpg La demanda de gas de Brasil en el centro de la escena.

El camino para el gas de Vaca Muerta

Un gasoducto fundamental es el nuevo caño Tratayén – La Carlota que planea TGN por unos 2.000 millones de dólares en su etapa inicial. Ya después de eso, los montos varían de acuerdo a la ruta que se elija, que podrían ser simultáneas.

Para ir por Bolivia, una de las opciones más atractivas luego del cambio de gobierno en el país vecino que reduce el riesgo político, también se necesitaría una “Reversión Plus” del Gasoducto Norte por USD 700 millones.

Si se opta la alternativa del GNEA, harían falta otros USD 1.100 millones. Para ir por Porto Alegre, hacen falta unos USD 2.700 millones entre readecuaciones y un nuevo gasoducto más USD 435 millones adicionales para hacer la reversión hasta Sao Pablo. Finalmente, la vía paraguaya también demandaría cerca de 2.600 millones además de todas las obras anteriores dentro del territorio argentino.

En la industria, muchos protagonistas se entusiasman con poder presentar un RIGI en este sentido antes de fin de año. No obstante, también reconocen que sería importante ver señales de baja de costos como una eliminación de retenciones al gas por parte de Argentina y una revisión tarifaria especialmente en Bolivia que hoy cobra casi 2 dólares por millón de BTU.