Cómo lograr hasta 9% de descuento en la carga de combustible

En un contexto de inflación y aumento de combustibles, crece el interés por las promociones que ayudan a ahorrar en cada carga.

En un contexto marcado por la inflación , la suba de los combustibles y la volatilidad de la cotización del Brent , los automovilistas comenzaron a prestar mayor atención a las promociones disponibles en las estaciones de servicio . El precio de la nafta se convirtió en uno de los gastos más sensibles para quienes utilizan el vehículo de manera cotidiana.

Durante los últimos meses, además, varias entidades financieras redujeron o eliminaron beneficios que ofrecían descuentos para cargar combustible . Esa situación modificó parte del esquema de ahorro que utilizaban los consumidores y llevó a muchos usuarios a buscar nuevas alternativas para reducir el impacto del gasto mensual en nafta y gasoil .

En ese escenario, YPF mantiene un sistema de descuentos propio disponible a través de su aplicación oficial. La empresa de mayoría estatal ofrece beneficios que pueden acumularse bajo determinadas condiciones y que permiten alcanzar un ahorro de hasta el 9% en la carga de combustible, sin necesidad de utilizar tarjetas bancarias específicas.

YPF estación de servicio playero trabajador surtidores nafta combustible Los usuarios pueden acceder a descuentos acumulables al cargar combustible durante la madrugada y utilizar sistemas de autodespacho.

Cómo funciona el descuento nocturno de YPF

Uno de los beneficios vigentes está vinculado al horario de carga. Los usuarios que utilicen la app de YPF para pagar combustible entre las 00:00 y las 06:00 acceden automáticamente a un descuento del 6% sobre el valor total de la operación realizada en estaciones adheridas.

La compañía implementó este esquema con el objetivo de incentivar la demanda durante la madrugada y distribuir de manera más equilibrada el flujo de vehículos en las estaciones de servicio. El descuento se aplica directamente en el momento del pago y no requiere registraciones adicionales fuera de la aplicación oficial.

A ese beneficio puede sumarse un descuento adicional en algunas estaciones habilitadas con sistema de autodespacho. En esos casos, los conductores pueden cargar combustible sin intervención de un playero y obtienen un 3% extra utilizando también la aplicación de la petrolera para completar la operación.

tag:reuters.com,2023:newsml_KBN30X16N FOTO DE ARCHIVO: En medio de la suba de combustibles, los automovilistas buscan promociones y descuentos para reducir el costo de cada carga de nafta. REUTERS/Maxim Shemetov

Qué estaciones permiten sumar más ahorro

Con la combinación del descuento nocturno y el autodespacho, el ahorro total puede llegar al 9% por carga. Según informó YPF, el beneficio nocturno no tiene tope para cargas de nafta súper, aunque sí existen límites para determinados combustibles como el gasoil grado 2.

Otro de los beneficios vigentes alcanza a los socios del Automóvil Club Argentino (ACA). En estaciones adheridas, esos usuarios cuentan con un descuento habitual del 5%, que puede combinarse con otras promociones dependiendo de las condiciones y modalidades disponibles en cada punto de carga.

De todos modos, no todas las estaciones de servicio cuentan actualmente con modalidad de autodespacho. La implementación comenzó de manera gradual y todavía funciona en puntos específicos del país. Por ese motivo, la compañía recomienda verificar desde la aplicación oficial cuáles son las estaciones habilitadas antes de dirigirse a cargar combustible.

Los descuentos vigentes para cargar combustible

Actualmente, los beneficios disponibles a través de la aplicación oficial de YPF incluyen distintas modalidades de ahorro. Entre las promociones informadas por la empresa aparecen descuentos por horario, autodespacho y beneficios especiales para determinados usuarios en estaciones adheridas.

Los descuentos vigentes son los siguientes: 6% de ahorro para cargas realizadas entre las 00:00 y las 06:00 utilizando la app YPF; 3% adicional en estaciones con autodespacho; y 5% extra para socios del ACA en estaciones adheridas al programa de beneficios.