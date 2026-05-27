Estaciones de servicio: baja el consumo de nafta súper, pero resiste el segmento premium

Las ventas de combustibles en Argentina acumularon en abril su tercer mes consecutivo de caída interanual.

El sector de expendio de combustibles en Argentina atraviesa un período de marcada fragilidad. Según el último relevamiento de Surtidores retomando informes de la Secretaría de Energía , elaborado con datos de las petroleras, la venta al público mostró signos de debilidad por tercer mes consecutivo. Durante el mes de abril, las estaciones de servicio despacharon un total de 1.333.298 metros cúbicos en todo el territorio nacional.

Esta cifra representa una contracción del 2,38% respecto a los 1.365.814 metros cúbicos registrados en el mismo período de 2025. La comparación mensual tampoco arroja alivio: frente a marzo, el volumen comercializado cayó un 1,98% . Si bien abril contó con un día menos de actividad comercial, este factor no alcanza para explicar la tendencia negativa que afecta la rentabilidad del sector.

La paradoja del consumo: El avance del segmento Premium

A pesar del retroceso general, el mercado exhibe un comportamiento dual. Existe una notable disparidad entre los productos básicos y los de alta gama. Mientras el consumo masivo retrocede, los combustibles de mayor octanaje y calidad mantienen cifras positivas, aunque con una desaceleración en su ritmo de crecimiento.

En este segmento, la nafta premium avanzó un 0,76% interanual, mientras que el gasoil Grado 3 creció un 5,85%. Estos números contrastan drásticamente con los productos de mayor rotación.

La nafta súper retrocedió un 1,63% y el diésel Grado 2 sufrió una caída estrepitosa del 9,96%. Estos datos sugieren que los usuarios de vehículos de alta gama sostienen su demanda, mientras que el parque automotor estándar ajusta su consumo ante la coyuntura económica.

Reporte_del_Mercado_de_Combustibles

Radiografía regional: Entre el crecimiento y la caída libre

El impacto de la crisis no resultó uniforme en toda la geografía argentina. La provincia de Buenos Aires lideró el volumen total con 468.312 metros cúbicos, pero marcó un descenso del 1,89% interanual. Córdoba, en el segundo puesto, registró una merma del 5,74% con 141.750 metros cúbicos despachados.

Por su parte, Santa Fe se mantuvo prácticamente estable con una leve mejora del 0,04%.En el extremo positivo del ranking se ubicaron tres provincias con desempeños destacados: San Juan: creció un 4,12%; Neuquén: subió un 3,08%; Tucumán: mejoró un 2,88%.

La contracara de esta realidad la protagonizó el Litoral. Corrientes presentó la caída más profunda del país con un 10,01%, seguida de cerca por las provincias de Formosa y Santa Cruz. Esta disparidad regional obliga a los operadores a diseñar estrategias localizadas para sostener la operatividad.

YPF consolida su dominio en un mercado que achica

En cuanto a las banderas, YPF fortaleció su liderazgo y se posicionó como la única firma con balance positivo en el mes de abril. La compañía estatal alcanzó ventas por 746.648 metros cúbicos, lo que significó un incremento interanual del 1,79%.

El resto de las competidoras enfrentó un panorama adverso: Shell: sufrió una retracción del 8,58 por ciento, con un total de 294.978 metros cúbicos; Axion Energy: registró una baja del 3,89 por ciento; Puma Energy: anotó el descenso más agudo entre las grandes petroleras con una caída del 10,61%.

Este escenario de bajas ventas, sumado a factores de inseguridad, impulsó a diversos operadores a ajustar sus horarios nocturnos para proteger al personal y optimizar costos operativos. El sector espera ahora señales de estabilización para que el consumo logre, finalmente, recuperar los niveles del año pasado.

FUENTE: Surtidores