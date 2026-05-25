Quién tiene el pozo más productivo de Vaca Muerta

Bajada del Palo Oeste es uno de los proyectos más productivos de Vaca Muerta.

Vaca Muerta sigue consolidando su crecimiento productivo y alcanza registros históricos en la Cuenca Neuquina. Según los datos del Ministerio de Energía de Neuquén , la producción de petróleo alcanzó en abril fue de 628.924 barriles por día.

El volumen representa un incremento del 3,13% respecto de marzo de 2026 y un crecimiento interanual del 36,18% en comparación con abril de 2025. Además, el acumulado entre enero y abril muestra una suba del 32,37% respecto del mismo período del año pasado.

En cuanto al gas, la producción provincial alcanzó los 101,19 millones de metros cúbicos diarios, lo que representa una leve disminución del 0,08% respecto de marzo. Sin embargo, comparado con abril de 2025, se registró un crecimiento del 10,91%, mientras que el acumulado anual refleja una suba del 5,94%.

Liderazgo en la ventana de petróleo

A la espera de los resultados de los datos finos de la producción en el cuarto mes del año, marzo permite tener un pantallazo de lo que significa Vaca Muerta y cuáles son los pozos que permiten que el techo del shale sea empujado mes a mes.

Según los datos de la cartera energética provincial, el ranking de producción acumulada en petróleo estuvo liderado por el pozo BPO-2801(h) de Vista Energy en Bajada del Palo Oeste, con 1.126 Mbbl tras iniciar perforación y producción en 2024. Seguidamente, el pozo BdC-10(h) de Pluspetrol en Bajo del Choique acumuló 786 Mbbl, habiendo perforado en 2019 y producido en 2021.

En el tercer lugar apareció el pozo BPE-2202(h) de Vista Energy en Bajada del Palo Este, con 752 Mbbl acumulados en la ventana de petróleo. Este activo inició su perforación en 2023 y produjo desde 2025. El cuarto puesto fue para BdC-30(h) de Pluspetrol, perforado en 2023 y producido en 2025.

El ranking de los cinco pozos petroleros se cerró con el activo BdC-31(h), operado por Pluspetrol en el área de Bajo del Choique. Este pozo de la ventana de petróleo alcanzó 596 Mbbl acumulados; su proceso de perforación comenzó en el año 2020 y su producción efectiva se registró comercialmente en el año 2025.

ypf-loma-campana (1).jpg Loma Campana marcó el inicio de la aventura de Vaca Muerta.

Concentración por áreas

Loma Campana se mantuvo como el bloque más productivo de crudo en la provincia, aportando 91,8 mil barriles diarios de petróleo. Esta cifra representó el 15,6% de la actividad total de YPF, consolidando al área como el nodo principal del desarrollo no convencional.

La Amarga Chica ocupó el segundo lugar en producción bruta con 87,9 mil barriles diarios de petróleo durante el mes analizado. Este volumen significó el 14,9% del total mensual de Vaca Muerta, evidenciando la importancia estratégica de este bloque para la sostenibilidad del flujo energético de toda la región.

En el tercer puesto de productividad por área se situó Bajada del Palo Oeste, con una extracción diaria de 64,7 mil barriles. El bloque estrella de Vista Energy representó el 10,9% de la producción acumulada total, reafirmando su competitividad dentro de la ventana de crudo del importante yacimiento neuquino.

tecpetrol-fortin-de-piedra-1.jpg Fortín de Piedra es quién lidera la actividad del shale gas.

Desempeño en la ventana de gas

El ranking de producción acumulada gasífera fue liderado por Tecpetrol con el pozo FP-1317(h) en Fortín de Piedra, que sumó 241 MMm3. Este activo de la ventana de gas inició perforación en 2019 y producción en 2021. El pozo FP-1291(h) de la misma empresa acumuló 204 MMm3.

Pan American Energy ocupó el tercer lugar con el pozo APO-213(h) en Aguada Pichana Oeste, acumulando 199 MMm3 en la ventana de gas. Este pozo inició perforación en 2024 y producción en 2025. Pampa Energía siguió con el pozo SCh-1012(h) en Sierra Chata, perforado en 2023 y producido en 2024.

El quinto pozo más productivo de gas fue el SCh.x-1004(h) de Pampa Energía en el área Sierra Chata. Perteneciente a la ventana de gas, este activo registró 195 MMm3 acumulados en doce meses; sus tareas de perforación se iniciaron en 2019 y su producción comercial comenzó formalmente en el año 2021.

Récords operativos y actividad diaria

Fortín de Piedra lideró la producción bruta por área en la ventana de gas con 15,41 millones de metros cúbicos diarios. La Calera (Pluspetrol) y Aguada Pichana Este (TotalEnergies) siguieron con 10,90 y 10,28 MMm3/d respectivamente, sumando en conjunto una porción significativa del volumen total de gas extraído.

Un hito técnico fue el pozo PAM.Nq.SCh-1025(h) de Pampa Energía, que alcanzó una producción diaria récord de 710,71 kMm3/d. Este activo de la ventana de gas destacó por su rama horizontal de 2.502 metros y la ejecución de 58 etapas de fractura durante sus primeros meses operativos en Sierra Chata.

La actividad en la cuenca durante marzo de 2026 registró 42 nuevos pozos conectados, alcanzando los 122 en el año. De ese acumulado, 83 correspondieron a petróleo y 39 a gas.